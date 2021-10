Perché il Piemonte sta diventando una location per matrimoni 100% italiana?

matrimonio italiano | Trovare un posto meraviglioso per un matrimonio in Italia è facile. In effetti, questo paese è benedetto da numerose bellezze naturali e innumerevoli siti storici. La Toscana e la spiaggia di Amalfi sono le location per matrimoni più popolari per le coppie che viaggiano all’estero. Tuttavia, altre aree sono disseminate di piccole pietre che aspettano te e la tua altra metà.

Alcuni dei matrimoni più famosi d’Italia si sono svolti in Piemonte. Situata nel nord del Paese, questa zona è ricca di luoghi unici tra cui “più di 300 palazzi e luoghi storici dove si possono organizzare eventi e matrimoni”. Tiziana Bologna A partire dal Visita il Piemonte. “Secondo i dati del 2019, prima dell’epidemia, nella nostra regione si tenevano 4.000 matrimoni e cerimonie, per un totale di 12.300, in vari siti storici. Tiziana Bologna ha individuato tre aree chiave per organizzare un matrimonio in Piemonte: Torino, Lake District e Paesaggi vinicoli Longhero-Roro e Monferodo.

In Piemonte, come in molte altre regioni, la stagione più gettonata per i matrimoni va da maggio a settembre. Valentina Lombardia, Marchio di integrazione Azienda Italiana Matrimonio. Prima dell’epidemia, i clienti internazionali provenivano da Europa, Stati Uniti, Canada e Australia.

Forbes Il Piemonte ti propone una selezione dei posti più belli dove sposarsi. Se il matrimonio non è ancora nei tuoi piani, vale la pena dare un’occhiata anche a questi posti.

Un matrimonio da favola in un palazzo vicino Torino

Reggia di Venaria Reale Situato a circa mezz’ora di macchina da Torino. È una delle più grandi residenze reali del continente europeo e una delle strutture barocche più belle d’Italia. La reggia di Venaria è stata costruita da molti architetti Filippo Juarez. Durante la prima parte del XVIIIe Per secoli, i re di tutta Europa hanno amato il talento di questo famoso architetto.

Il Galleria grande Può ospitare fino a 600 persone. Per piccoli ricevimenti (fino a 180 invitati), il Rondo Alfieriano È un’alternativa migliore. Stupendo Chiesa di St.-Hubert, Un altro gioiello barocco del palazzo, può ospitare cerimonie religiose Sala di Diana Utilizzato per cerimonie civili. I matrimoni possono essere programmati durante l’orario di chiusura del museo. I prezzi di noleggio per i posti iniziano 7500 euro Rondò Alfieriano e at 15000 euro Alla Grande Galleria. Per maggiori informazioni: [email protected]

Vedere Reggia di Venaria Reale: Elencato come patrimonio mondiale dell’UNESCO, questo eccezionale palazzo ha molto da vedere. Oltre alla magnifica architettura dell’edificio e ai murales di 1000 metri quadrati, puoi goderti una passeggiata culturale che rievoca la storia di Casa Savoia e ammirare i dipinti di Rubens, Van Dyck e altri grandi artisti.

Un matrimonio nel centro dei vigneti piemontesi

Il Castello di Guarene Data XVIIIe Secolo e splendidamente restaurato. Ora trasformato in un bellissimo hotel (membro del gruppo Relais & Châteaux), il Castello di Guarene si affaccia sulle montagne e sui vigneti della regione delle Longhe. La facciata del forte, antica dimora di un influente nobile e feudo, The conte Carlo Giacinto Roero de Guarane, Progettato secondo i piani di Filippo Juarez (Ancora una volta!).

Hai molte opportunità per organizzare un matrimonio indimenticabile. Il Sala Vele Può ospitare fino a 70 persone, earancia Adatto a grandi cerimonie (140 persone). Il Giardino labirinto Spesso utilizzato per aperitivi e ricevimenti all’aperto, tempo permettendo. I matrimoni possono essere celebrati in qualsiasi giorno della settimana durante tutto l’anno, tranne a fine settembre e inizio dicembre (alta stagione in hotel) e tre settimane a gennaio quando la chat si chiude.

Soggiorna al Castello Guarene : Il forte è aperto da febbraio ai primi di gennaio. È un luogo molto frequentato durante l’autunno, la vendemmia e la stagione della frutta. Oltre alle 12 camere e suite splendidamente arredate, l’hotel dispone di una serie di sale per ricevimenti e di numerose opere d’arte, tra cui dipinti, disegni e libri rari. Per brevi visite, non esitate a prenotare al Fort Restaurant, aperto a cena oa pranzo nei fine settimana tranne la domenica.

Situato nella zona piemontese di Lange-Roro e Monferrado, una delle regioni vinicole più apprezzate d’Europa. Marquez Alfieri Dista un’ora di macchina da Torino. La proprietà è ancorata in un elegante castello, più vicino allo stile Dowden Abe rispetto al castello medievale. Risalente al Medioevo, ma ristrutturato nel corso dei secoli con elementi barocchi, il castello non si affacciava su un grande parco che fondeva gli stili del giardino all’italiana e del giardino all’inglese.

La tenuta privata, rinomata per la sua produzione di Barbera d’Asti, ospita saltuariamente solo matrimoni (qualsiasi evento deve essere programmato tra aprile e luglio o tra settembre e ottobre, a seconda del ciclo produttivo del vino dell’azienda). I ricevimenti sono generalmente ordinati arancia, edificata nel 1700, ovvero nel cortile tra l’Orange e il castello. Questo parco è la scelta migliore per tutti i festival.

Visita il Giardino Alfieri di Marsiglia : Sapori del vino e tour del giardino sono disponibili su prenotazione. Puoi soggiornare nella struttura se prenoti MargheritaAppartamento con quattro camere da letto, una cucina, una sala da pranzo e un soggiorno. Nelle vicinanze, in paese San Martino Alfiri, C’è uno Hotel ampio Possiede il giardino e dispone di sette camere da letto.

Un matrimonio da sogno sulle rive del Lago Maggiore

Alcuni dei siti naturali più belli d’Italia si trovano nella regione dei laghi settentrionale. Il lago McGuire (che attraversa Piemonte e Lombardia) offre la cornice magica per un matrimonio. La sua storia ha attratto le sue città costiere, ville e giardini colorati e molte personalità europee. Regina Vittoria Da fare Winston Churchill, Rendi questo posto il posto migliore per festeggiare il giorno più felice della tua vita con la tua altra metà.

Il Villa Rusconi-Clarici, A Verbania, secondo Valentina Lombardia, è uno dei luoghi più frequentati per un matrimonio della regione. Situata sul lago, questa tenuta del XIX secoloe Per la cerimonia all’aperto del secolo c’è un ampio spazio vicino all’acqua, un giardino dell’aperitivo e un padiglione di accoglienza. “La festa può continuare fino alle 2 del mattino nella magnifica cantina, il cui soffitto è adornato di quadri”, dice Valentina Lombardi. “C’è anche un vecchio forno per servire la pizza a mezzanotte. La villa è facilmente raggiungibile in barca.

Il Villa Mugia, A Stresa, altro luogo senza tempo sulle rive del Lago Mahior. Risalente al XIXe Secolo, Villa “si affaccia sul lago e le sue isole e dispone di un magnifico giardino con una grande fontana. Un ricevimento di nozze può essere organizzato sotto il classico Marquez [avec vue sur] Dentro il lago o la villa”, racconta Valentina Lombardi. Storia Grand Hotel Iles de Borromees & Spa Luogo popolare per cerimonie nuziali e ricevimenti. Situato a Stressa, questo maestoso Hotel Belle Époque accoglie molte personalità. Ernest Hemingway Chi l’ha usato come sfondo Addio alle armi.

Visita il Lago Maggiore : Villa Rusconi-Clerici e Villa Muggia sono disponibili solo per eventi speciali e le camere del Grand Hotel Iles de Borromees & Spa possono essere prenotate per soggiorni brevi o lunghi. Tra i siti storici sul lago, quelli aperti al pubblico sono i più famosi Isole Boromie (Isola Bella e Isola Matre), Les Giardini Parco Pallavasino Stressa e The Villa Toronto A Verbania Ballanza.

Risalente al Medioevo e unito Viscondi, Un potente clan milanese, poi ad una famiglia aristocratica Boromio, Quale Palazzo Love si basa sulla sponda orientale del lago McGuire, che tecnicamente lo colloca in Lombardia e non in Piemonte. Il castello è un luogo ideale per organizzare un ricevimento di matrimonio in quanto offre le sue sale cerimoniali mozzafiato, il suo giardino medievale, il suo ampio cortile e la sua spaziosa terrazza con vista mozzafiato sul lago.

Visita Rocca di Angera : Il forte è ricco di stanze storiche. Il Tribunale Notevole il soffitto a volta decorato con affreschi. Il Sala dei Fasti Borromeo Ci sono quadri e mobili d’epoca. Il ‘Sclera ala Recentemente restaurato e adibito a sede espositiva di arte contemporanea. Il Giardino Medievale Ideale per camminare quando il tempo è bello. Infine, le case del castello a Museo dei giocattoli e dei giocattoli Compresi i materiali del XVIII secoloe Secolo ai giorni nostri.

Articolo tradotto da Forbes US – Autore: Catherine Sabino

