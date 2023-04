Perché gli svedesi chiedono il boicottaggio della loro vodka?

A Stoccolma, la capitale svedese, nel quartiere Sturplan, noti ristoranti come Teatergrillen, Riche o Sturehof non servono più bicchieri di whisky a marchio “Absolut Vodka” e “Jameson” e rum “Malibu” da questo fine settimana. Il Gruppo Svenska Brasserie, proprietario di questi marchi, ha infatti sospeso la vendita di tutti i distillati appartenenti al gruppo francese Pernod Ricard. A ragione, il portavoce del gruppo ha annunciato il 13 aprile la ripresa delle esportazioni verso la Russia alla fine del 2022 del famoso marchio di vodka prodotto ad Ahus, nel sud della Svezia.

Dopo questo annuncio, nel regno scandinavo crescono gli appelli al boicottaggio. Ulf Kristersson, il Primo Ministro, è molto sorpreso dalla scelta di Bernod Picard e spiega a TV4: “Penso che molti consumatori trovino che questo sia un affare molto strano.“

La classe politica svedese denuncia sui social la scelta operata dal gruppo Pernod Ricard. “Decisione vergognosa“e altri”Crollo morale“.

Karin Karlsbrough, eurodeputata liberale, ha definito la decisione “Bel regalo per PutinPer Anders Wegmann, eurodeputato socialdemocratico, si tratta di “Putin assoluto“.

Importazioni di cereali dall’Ucraina: l’UE condanna i divieti “inaccettabili” di alcuni Stati membri, ma cerca soluzioni

Pernod Picard spiega in un comunicato stampa che le esportazioni verso la Russia sono state sospese dopo l’inizio della guerra in Ucraina e che le vendite sono state effettuate grazie alle rimanenze di magazzino. Quando queste riserve furono esaurite, le esportazioni continuarono. Secondo il gruppo French Spirits, continuando la propria attività in Russia, sono stati evitati tutti i reati di bancarotta dolosa, mettendo al riparo da ogni responsabilità i team del gruppo russo.

Una risposta non unanime su Twitter della vodka svedese dove si leggono accuse del tipo “Bevi alla salute del genocidioOppure guarda un annuncio falso che viene diffuso in cui puoi vedere una città ucraina crollare sotto i bombardamenti e cancellare lo slogan “boicottaggio assoluto”.

Anche Systembolaget, la catena di vendita al dettaglio statale svedese che vende vini e liquori, ha ricevuto molti messaggi sulla sua pagina Facebook. Vediamo messaggi che chiedono di rimuovere le bottiglie Absolut e Ricard dagli scaffali. I negozi non hanno intrapreso alcuna azione in questo momento.

Nel sud del Paese, invece, a Kristianstad, è stata annullata la mostra di abbigliamento che doveva svolgersi quest’estate al Museo Regionale. Si trattava della collezione “Absolut Fashion” di creazioni di grandi stilisti di moda che era in collaborazione con il marchio di vodka.