Per Windows 11 e Windows 10, il loro download è bloccato in Russia

Secondo diverse fonti, il download di Windows 11 e Windows 10 ISO dai server Microsoft non funziona più in Russia. Questa informazione è stata riportata dall’agenzia di stampa russa TASS.

Come confermato da Computer Coloro che utilizzano un server VPN con sede in Russia hanno affrontato lo stesso problema. Questo non è tutto. Alcuni strumenti Microsoft comuni per l’installazione non riescono.

Nel dettaglio mentre si richiedeva di scaricare le immagini ISO per questi due sistemi operativi, la risposta ha prodotto un bel errore”404 – File o directory non trovatiÈ sempre possibile recuperare lo strumento Strumento di creazione multimediale Versare Windows 11 Ma l’esecuzione genera l’errore 0x80072F8F-0x20000. Queste preoccupazioni riguardano solo gli utenti russi perché l’utilizzo di una VPN al di fuori della Russia è una soluzione alla situazione.

Windows 11, 10 e Russia, un bug o una posizione ufficiale?

La domanda principale è se si tratti di un bug o di una posizione ufficiale di Microsoft. Se Redmond non commenta, sappiamo che sono state prese decisioni per rispettare le sanzioni annunciate dai governi.

A marzo sono cessate le vendite dei suoi prodotti. Ciò ha interessato software come Windows e dispositivi come la console Xbox. All’inizio di giugno, Microsoft Diminuzione confermata della sua presenza In Russia con la determinazione che tutti i suoi obblighi contrattuali saranno adempiuti.