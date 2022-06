L’ottimo Google Pixel 6 Pro sfrutta le vendite per abbassare il prezzo

L’ultimo smartphone rilasciato da Google, il Pixel 6 Pro è uno smartphone eccellente sotto molti aspetti, il che lo colloca nella categoria “ultra-qualità” senza un cartellino del prezzo. Inoltre, beneficerai di uno sconto di 100€ durante i saldi estivi.

va bene Pixel 7 e 7 Pro annunciati Poche settimane fa, non sarebbero arrivati ​​fino alla fine dell’anno. Tuttavia, il Pixel 6 Pro è ancora abbastanza rilevante, soprattutto quando il suo prezzo scende durante i saldi, con con uno sconto di 100 euro.

Cos’è Pixel 6 Pro?

Tensore di Google Puce

Fantastico schermo OLED QHD+ da 120 Hz

12 Vai alla RAM

Funzionalità esclusive di Android per i dispositivi Pixel

Google Pixel 6 Pro di solito viene venduto a 899 euro ed è attualmente disponibile all’indirizzo € 799 su ROSSO di SFR. Ma se vuoi un telefono più economico con una buona fotocamera, lo è anche Pixel 6 al prezzo di RED di SFR a € 549 invece di € 649.

Ottimo schermo e ottima autonomia

Il Pixel 6 Pro di Google è dotato di un pannello da 6,7 ​​pollici in formato 19,5:9. Un formato piuttosto originale, ma permette di ridurre lo spazio sprecato quando si guardano i video in modalità a schermo intero. Questo schermo è OLED e ha una risoluzione QHD +. Inoltre, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz in LTPO, che gli consente di regolare i frame visualizzati ogni secondo per migliorare l’utilizzo della batteria. Come ogni buon smartphone OLED, esiste una modalità Always-On. Durante i test, abbiamo riscontrato che la temperatura del colore è ben calibrata, con un display molto naturale. Lo stesso vale per la massima luminosità che è molto buona.

Uno schermo così bello che vogliamo goderci a lungo. A tale scopo, il Pixel 6 Pro ha una batteria da 5.003 mAh, che può durare più di 16 ore in uso misto. È sufficiente per un massimo di due giorni di utilizzo senza ricarica. Tuttavia, è durante la ricarica che può commettere errori. Google ha scelto di non fare come molti altri produttori di smartphone con la ricarica rapida massiccia, e qui troviamo la potenza di 30W (unità di ricarica non fornita). Occorrono più di due ore per caricarlo completamente, il che può sembrare molto tempo.

Photophone gioca nelle major league

La scheda tecnica della parte fotografica del Pixel 6 Pro non fa sognare. Ci sono tre sensori sul retro, un grandangolo da 50 MP, un grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo da 48 MP (consentendo uno zoom ottico 4x). Sulla parte frontale, il sensore selfie è da 11 mega pixel. Ma il punto di forza di questo smartphone sta nell’elaborazione software applicata alle immagini catturate con esso. Il suo sensore principale fornisce pop Con colori che tendono ad essere saturi, ma la sottigliezza è evidente. L’ultragrandangolare non è proprio allo stesso livello, ma è comunque molto utile. La bella sorpresa è il teleobiettivo x4 che è molto buono e l’elaborazione del software non rovina le foto.

Anche di notte, Pixel 6 Pro può fare miracoli, perdendo il minor numero di informazioni possibile. Questa non è l’unica modalità foto di questo smartphone che vi sorprende piacevolmente. La modalità ritratto del Pixel è una delle migliori, anche se potrebbe avere un po’ di problemi con i capelli (che trovi anche su altri modelli).

Per saperne di più su questo smartphone vi invitiamo a leggere La nostra recensione completa di Google Pixel 6 Pro.

9 / 10

