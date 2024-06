Non buttare via i tuoi giochi per PlayStation 3, presto potrebbero essere giocabili su PS5

Sony potrebbe rendere i giochi PlayStation 3 compatibili con PS5. Un desiderio che i giocatori formulano da molti anni, ma che non è mai stato esaudito. Potremo finalmente tirare fuori dall’armadio i nostri dischi PS3?

Ogni volta che a Consolle di nuova generazione Dopo l’annuncio, tra molti giocatori sorge quasi subito una domanda: accadrà? Compatibile con la generazione precedente Con i giochi del suo predecessore? Una domanda legittima quando vediamo i prezzi dei dischi e delle altre cartucce. Quindi vai a Nuova PlayStation O il Nuovo interruttore Significa dire addio alla tua sudata collezione e molti sceglieranno di accontentarsi di ciò che hanno. Ma soddisfare queste aspettative non è facile.

Per considerazioni tecniche comeArchitettura della piattaforma Ad esempio, a volte è impossibile o quasi garantire la compatibilità con le versioni precedenti. Prima del rilascio di PlayStation 5, Sony annuncia che no, non potrai giocare ai giochi PS1, PS2 e PS3. La delusione è stata grande, ma la speranza non è andata perduta quando la questione è tornata sul tavolo delle trattative pochi mesi dopo. Da allora, la società ha rilasciato alcuni giochi delle sue console più vecchie su PS5, appena arrivato Coordinazione numerica Iscrivendosi PS Plus. Questo potrebbe cambiare.

I giochi PlayStation 3 potrebbero diventare giocabili su PS5

Secondo fonti come l’insider Nick Baker o il giornalista Jeff Grubb, Sony sta lavorando ad un progetto Compatibilità retroattiva nativa per PS3 su PS5. In altre parole: la possibilità di inserire la tua torta PS3 nella PS5 e accenderla. Si tratta ovviamente di indiscrezioni che al momento non possono essere confermate. Sono ancora d’accordo sul fatto che ciò riguarderà solo alcuni titoli PS3 e che sarà simile al modo in cui Microsoft rende le sue console compatibili tra loro.

La domanda ora è se possiamo dare credito a queste ipotesi. tanto quanto I produttori di console sembrano muoversi lentamente verso hardware completamente digitaleÈ difficile vedere cosa ha da guadagnare Sony soddisfacendo alcuni possessori di giochi PS3 e PS5. Questo potrebbe essere un esperimento tecnico per testare la loro capacità di fornire questo tipo di funzionalità in futuro.