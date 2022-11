Chi è Margarita Armstrong-Jones, la nipote della principessa Margaret?

La ricordiamo, l’affascinante damigella d’onore al matrimonio di suo cugino William con Catherine Middleton, il 29 aprile 2011, nell’Abbazia di Westminster. Da allora, la figlia di David Armstrong-Jones, 2° conte di Snowdon, è cresciuta bene e ora ha 20 anni.

La signora Margarita Armstrong-Jones ha appena scattato la lente dei paparazzi, giovedì 3 novembre 2022, durante l’evento speciale organizzato dalla rivista Sapori Al Windmill, un nightclub e cocktail bar ispirato al crimine a Soho, Londra piccolo libro neroRilasciato nel 1951. La giovane donna fece scalpore apparendo in una splendida pelliccia bianca di Michael Kors. Un cenno alla sua defunta nonna, la principessa Margaret, che ha indossato un costume simile lo stesso anno, alla premiere di Capitan Horatio Hornblower. Un mini abito con paillettes argento e un paio di tacchi alti neri aggiungono un tocco moderno a questo stile “shinny”.

infanzia segreta

Lady Margarita Elizabeth Rose Allen Armstrong-Jones è nata il 14 maggio 2002 al Portland Hospital di Londra. È la figlia di David, allora visconte Linley, e di sua moglie Serena Stanhope, una figlia di 12 annie Conte Harrington. Ha un fratello maggiore, Charles, che è nato in un annolui è Luglio 1999. tredicesimo nella linea di successione al trono alla nascita, occupa ora solo il 26° posto.

Chiamando Margarita, David e Serena rendono omaggio alla nonna paterna della giovane, la principessa Margaret, morta tre mesi prima. La seconda, Elisabetta, ricordando il dolce ricordo della bisnonna, regina del silenzio, scomparsa il 30 marzo 2002. Rose – che era anche il secondo nome di Margaret – è la scelta del giovane Charles. Per quanto riguarda il suo insolito cognome, Alleyne, potrebbe condividerlo con sua madre Serena e uno dei suoi antenati. Lady Margarita riceve suo zio William Stanhope, il visconte Petersham, come suo padrino e come madrina di sua zia materna, Lady Sarah Chatto.

Margarita circondata dai suoi genitori, David e Serena, e dal fratello maggiore Charles, a Londra, nel dicembre 2017. © David M. Benett/Collaboratore/Getty Images

Dopo la scuola materna nel quartiere alla moda di Chelsea, dove suo padre possiede un negozio di mobili contemporanei, la nipote di Elisabetta II ha frequentato la Tudor Hall School a Banbury, nell’Oxfordshire. Questo collegio molto selezionato è così vicino alla tenuta di Daylesford che i suoi genitori hanno affittato uno chalet. Ha completato la sua istruzione secondaria presso la St Mary’s School di Ascot, prima di iscriversi alla Oxford Brookes University nel 2020, classificata da volte “Best New University”, otto anni consecutivi.

Una passione condivisa con il nonno Tony

A differenza di suo padre, Margarita non sembra apprezzare gli eventi sociali o godersi la società. jet set. Finora, le sue apparizioni pubbliche sono ancora rare, ma la sua adorabile apparizione, il 3 novembre, al braccio di Samuel Aichen, il fratellastro di Katie Spencer, potrebbe essere stata un’entrata in scena. Quando lei aveva solo 4 anni, il 25 dicembre 2006, lui lo era Telegrafo quotidianoRaccontando le celebrazioni natalizie della famiglia reale a Sandringham, non ha affermato che lei “ha mostrato tutte le qualità stellari di sua nonna Margaret”?

Margarita Armstrong-Jones e Samuel Aitken alla festa piccolo libro neroOrganizzato dalla rivista britannica Saporia Soho, il 3 novembre 2022. © David M. Benett / Collaboratore / Getty Images per Tatler

Dopo che Kate e William si sono sposati nell’aprile 2011, l’anno successivo ha partecipato a una messa a Windsor con i suoi genitori e il fratello maggiore Charles per la sua defunta nonna, la principessa Margaret, e successivamente alla messa di ringraziamento nella cattedrale di St Paul per il giubileo di diamante della regina Elisabetta.

Margarita Armstrong-Jones ai Giochi Olimpici del 2012 a Braemar, in Scozia. © Max Mumby / Indigo / Collaboratore / Getty Images

A 14 anni Margherita ha partecipato al suo primo evento di moda, il Dior Cruise Show, al Blenheim Palace. Insieme a sua cugina Eloise, figlia di Helen Taylor, ha proposto di raccogliere fondi per la Kids Company, che è sponsorizzata dalla Chelsea School of Ballet. Nel gennaio 2017, dopo la morte di suo nonno, suo padre è diventato il secondo conte di Snowdon. Quindi l’onorevole Margherita Armstrong-Jones lascia il posto alla signora Margarita Armstrong-Jones. Tre anni dopo, la ragazza vede il divorzio tra i suoi genitori dopo oltre 25 anni di matrimonio.

David Armstrong-Jones, conte di Snowdon, e i suoi figli, Charles e Margarita Armstrong-Jones, lasciano l’Abbazia di Westminster, nel marzo 2022, durante una messa in onore del principe Filippo. © PA Wire / ABACAPRESS.COM

con i suoi studiE il La signora Margherita si dedica alla creazione gioielli e condividerne i risultati Instagram. Seguendo le orme del nonno paterno, Tony Armstrong-Jones, è anche appassionata di fotografia e trasmette le sue foto su Il famoso social network americano.