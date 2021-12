OxygenOS 12 (Android 12) è tornato, ecco le correzioni

Appena una settimana dopo aver pubblicato OxygenOS 12 (Android 12), arrestando diversi bug, OnePlus è tornato a caricare con una versione patchata che atterrerà gradualmente su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Accesso a OxygenOS 12 (Android 12). Evidentemente non è andata come previsto. La riprogettazione dell’interfaccia del programma è stata successivamente criticata dalla critica Un gran numero di insetti Utenti incontrati. Problemi di animazione, glitch, visualizzazioni errate, un difetto nel riconoscimento facciale: una vera beresina.

Tanto che il produttore cinese ha dovuto Sospensione della pubblicazione del suo sistema operativo per correggere il tiro. Buone notizie: non ci è voluto molto per vedere di nuovo il colore. Uno posta Il blog aziendale ha una nuova versione dell’aggiornamento attualmente riservato a OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Quali miglioramenti?

Secondo OnePlus, questa correzione migliorerà la fluidità del sensore di impronte digitali quando sblocchi il telefono, migliorerà il consumo energetico del sistema per prolungare la durata della batteria o addirittura correggerà il problema con la barra di notifica.

Anche i problemi di strappo dello schermo in alcuni giochi sono stati risolti. Per quanto riguarda la foto, l’azienda cinese afferma di aver migliorato la velocità di avvio dell’applicazione nonché l’effetto foto nella fotocamera posteriore. Molti utenti hanno anche avuto difficoltà a utilizzare i propri dati mobili, cosa che non dovrebbe essere.

OnePlus annuncia finalmente l’aggiornamento della patch di sicurezza per Android 2021.12.

diffusione graduale

Questo aggiornamento è già iniziato per i primi utenti: altri dovrebbero riceverlo gradualmente nei prossimi giorni. Speriamo che ora questa nuova versione non sia piena di bug come la prima versione.

