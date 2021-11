Metroid Dread: rilasciato l’aggiornamento 1.0.3, cosa c’è di nuovo?

terrore metroid È uscito poco più di un mese fa ed era già intitolato 2 aggiornamenti tecnici per correggere diversi problemi importanti. Ha appena accolto una terza patch e l’ha aggiornata alla versione 1.0.3, che si concentra su un problema in particolare. Non sarà d’ora in poi Il rilevamento dei danni non può più essere soppresso samos “a determinate condizioni”, che ha cambiato l’approccio Giocare a.

Il Modificare L’aggiornamento ufficiale 1.0.3 può essere visto di seguito.

riparazioni generali Risolto un problema per cui il rilevamento della corruzione di Samus scompariva in determinate circostanze. Abbiamo preso la decisione di risolvere il problema poiché esiste la possibilità che il problema possa verificarsi inavvertitamente e, in tal caso, la tua esperienza di gioco sarà diversa dall’idea originale di Metroid Dread.

terrore metroid Attualmente disponibile su 59,99 euro a micromania.

