Olimpiadi di Tokyo: l’italiano Jacobs vince i 100 metri con nuovo record europeo!

1 agosto, questa è senza dubbio la sensazione di questa domenica. Si svolge all’evento Queen alla fine del nono giorno delle Olimpiadi di Tokyo. La finale dei 100 metri è stata piena di outsiderLamond Marcel Jacobs ha tagliato per primo il traguardo in 9’80. È tempo di un nuovo record continentale visto che il velocista italiano lo ha già battuto in semifinale con il tempo di 9’84.