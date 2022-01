Non sapeva che in sette secoli la sua lingua scritta avrebbe stabilito una nazione. Questa lingua italiana, grazie alla genialità letteraria da lui fondata, un altro scrittore, nell’Ottocento, impone un suono di unità: ” Lo stile è l’unico modo per combinare gli elementi di una lingua, quindi la domanda fondamentale è sempre la lingua “Scritto da Alessandro Manzoni, indicando di aver eseguito la sentenza perché soggiornava in Toscana”. Sciacquare le lenzuola nell’acqua dell’Arno – Comprendi: completa il tuo stile grazie al dialetto toscano.

Questo dialetto regionale era originariamente la lingua di Dante, sua lingua madre a Firenze Pulier dal 1265 al 1300. Ma non apparteneva al suo vicino. Nei loro dialetti, i milanesi e veronesi, i romani e i fiorentini, e gli stessi, gli abitanti di Napoli e di Quetta, di Ravenna e di Fensa, e infine ciò che è più notevole sono quelli che vivono sotto lo stesso dominio cittadino di i Bolognesi e i Bolognesi Grand-Ruin che abitano a Saint-Felix. »(EV, I, 9).

Il suo essere senza fissa dimora gli fa prendere questo livello inaccessibile. Nell’estate del 1304 si trovava proprio a Bologna, poco distante da questo luogo, dove gli esuli bianchi, suoi antichi parenti, tentarono una devastante soluzione militare quando iniziò a scrivere. Discorso crudo. Lontano dal settore militare o civile, ora si immerge nella scrittura e porta avanti tutti i suoi saggi, qui a Bologna, poi in Luca, prima di Milano nel 1311, dove incontra l’imperatore Enrico VII incoronato. Mette fede nei suoi ideali democratici. In Monarchia, Esprime la sua fede in una forte forza temporale che è diversa dalla forza spirituale. Questione solo in parte risolta nel Trattato Lateranense del 1929.

La sua dissertazione sulla lingua contiene idee simili: è contemporaneamente una dichiarazione politica, un’accurata dichiarazione linguistica e una storia delle lingue di Adamo e Babilonia. Il poeta leggeva e lodava sant’Agostino, e ricorda la sua analisi della diversità delle lingue come ostacolo alla convivenza sociale. Il suo Inferno, Pone il gigante Nimrod che intendeva costruire una torre abbastanza alta da raggiungere il paradiso: lì sarebbe rimasto per sempre solo, e nessuno avrebbe potuto capire la sua lingua.

Usa un linguaggio “familiare e con i piedi per terra”.

Se il potere del linguaggio Dobbiamo far sapere agli altri cosa abbiamo in mente », Perché Donte deve scrivere la sua opera migliore in lingua toscana« Il latino non è un servitore intuitivo », நி Obbedienza “. Piuttosto, lingua parlata”. Generosità correlata “, E può” Dare a molti (…) Cose utili (…) [Car] È così bello dare e servire così tanti, questo dono illustra i benefici del fatto che Dio è il benefattore universale. »(Banq, I, 8).

Vuole in se stesso Commedia Usa una lingua “A causa del linguaggio osceno, le brave donne usano lo stesso linguaggio che usano per raccontarsi le loro storie. (Epistola XIII). La sua intenzione è di parlare correttamente a tutti. Linguaggio e poesia sono strumenti del suo lavoro. Quindi supplica Dio: Lascia che la mia lingua pronunci fino all’ultimo una fiamma della tua gloria; Perché, tornando alla mia memoria e facendo eco in una certa misura ai miei versi, concepiremo ulteriormente il tuo successo. (Bar. 33: 70-75).

