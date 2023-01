Ogni sabato a Bruxelles arriva una vera e propria finestra di mercato italiana

Tra i buoni ristoranti italiani a Bruxelles, Cŏcīna è ormai uno degli elementi essenziali. Dicevamo di recente I nostri migliori indirizzi della capitale per mangiare i buonissimi prodotti La Botte. Oggi, un nuovo concetto sta arrivando nel cuore della chatline. Un nuovo appuntamento che piacerà soprattutto agli amanti della dolce vita: Sabato – Trattoria del Mercado.

Video della giornata:

Mercato per buoni prodotti italiani

Dì addio al grigio, alle ciotole di zuppa e ai fine settimana coperti di coperte. In Italia il Sabato (sabato), è sicuramente un giorno di riposo, ma prima di gustare un buon pasto, c’è la possibilità di fare un po’ di shopping negli affollati e accoglienti mercatini. Per riportare un po’ dell’atmosfera de La Botte nel cuore di Bruxelles, Cŏcīna Trattoria & Negozio presenta il ristorante “Sabato” e la sua “Trattoria del mercato”. Un concept unico che diventerà il nuovo punto d’incontro irrinunciabile per i buongustai.

La prima edizione di questo mercato è già in arrivo sabato 14 gennaio. Dopo questa data di uscita, il mercato si terrà ogni sabato dal 28 gennaio. Indirizzo finora noto Pasta deliziosa, e soprattutto il suo trio di burrata (classica, tartuffo, afumigata) è da morire, ma anche per la sua atmosfera ultra amichevole. Questo è l’indirizzo di riferimento quando ci si vuole divertire senza scocciature, ma sempre con qualità. estate, Prendiamo uno spritz Sul terrazzo e rifacciamo il mondo. In inverno, siediti sul soppalco in completa privacy o al piano terra per ammirare gli chef in cucina.

Nuovo incontro del sabato pomeriggio

D’ora in poi, il ristorante offrirà una cucina gourmet e un’opportunità per gli appassionati di venire ad assaggiare alcuni deliziosi piatti stagionali, in tutta semplicità, riforniti con ingredienti direttamente dall’Italia. Possibilità di trasferta immediata a Napoli, Roma o Bologna. Nel programma? Frutta e verdura colorate, formaggi fragranti e salumi affettati delicatamente.

Se Sabato de Cocina si definisce settimanale ogni sabato a mezzogiorno, non tutte le edizioni possono essere uguali. A volte abbiamo la possibilità di scoprire un prodotto comune o sconosciuto, a volte incontriamo un viticoltore entusiasta. La prospettiva di portare a casa qualche fetta di prosciutto di parma potrebbe essere stimolata da qualche antipasto o pasta del giorno. Insomma, quest’inverno La Cocina riporta nella capitale il sole transalpino e non ci mancherà.

Informazione:

dove? À La Cucina Trattoria & Bottega. Rue Washington 149, 1050 Ixelles

quando La prima edizione sabato 14 gennaio, poi tutti i sabati dal 28 gennaio dalle 12:00 alle 15:00.

cocina.be

Non perdere mai più notizie sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter a tema Cliccando qui.