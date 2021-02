Nuovo crollo a Pucciano: ancora disagi nel quartiere di Nocera Superiore

Nuovo crollo a Pucciano, quartiere storico di Nocera Superiore. Si staccano detriti da una palazzina da anni disabitata

Detriti e mattoni si staccano da una palazzina da anni disabitata. Un nuovo crollo a Pucciano, che crea ulteriori disagi ai residenti nello storico quartiere di Nocera Superiore.

La struttura versa in condizioni pessime da un bel po’ di tempo. Al punto da essere transennata a lungo con reti arancioni che, a dirla tutta, non mettevano completamente in sicurezza la zona di I Traversa via Petraro Pucciano.

Nello scorso dicembre i primi crolli più corposi di detriti, che provocarono solo lievi danni a una vettura in transito. Dopo opportuna segnalazione dei cittadini, il Comune ha provveduto prima a transennare l’area, poi a installare un new jersey di cemento.

La strada è diventata dunque inibita al traffico veicolare, con transito consentito solo ai pedoni. Per ovviare alle esigenze dei residenti, il Comune ha applicato un doppio senso di marcia su via Pucciano, la strada che collega via Nazionale alla chiesetta di san Giovanni Battista.

La struttura pericolante, di proprietà privata, non è comunque completamente messa in sicurezza, visto l’ulteriore distacco di materiali avvenuto oggi. Occhi aperti soprattutto da parte dei pedoni.

I residenti hanno segnalato il caso all’amministrazione comunale, in attesa di comprendere chi e quando debba farsi carico di una ristrutturazione o dell’abbattimento del datato immobile.