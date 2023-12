Nuovo aumento dei tassi di risparmio in molte banche: i migliori bonus in Belgio

Ad esempio, il Conto di risparmio Classico di Beobank vedrà i suoi premi fedeltà aumentare dallo 0,45% allo 0,55%, mentre il tasso base rimarrà invariato. Anche il conto di risparmio Fidelity Plus di Beobank vedrà un aumento del tasso di interesse di base: dallo 0,25% allo 0,45%. Il premio fedeltà resterà invece invariato (0,75%).

Per il Conto di Risparmio ING, il tasso base aumenterà dallo 0,45% allo 0,50%. Il capitale che rimarrà su questo conto per almeno un anno beneficerà di un premio fedeltà che aumenterà dall’1,05% all’1,75%. La tariffa base di ING Tempo Savings, che permette di risparmiare un importo fisso fino a 500€ al mese, salirà dallo 0,75% all’1,15%, mentre il bonus fedeltà aumenterà dall’1,50% all’1,85%.

Il tasso base sul conto di risparmio regolare di BNP Paribas Fortis salirà dallo 0,25% allo 0,50%, mentre il bonus fedeltà rimarrà invariato allo 0,25%. Per il conto Risparmio Plus, se il tasso di interesse rimane fisso allo 0,5%, il premio fedeltà sull’importo rimasto per almeno un anno sul conto salirà all’1,25%, rispetto all’attuale 1%.

KBC e CBC Banks aumenteranno i tassi di interesse sui conti di risparmio Start2Save e Start2Save4, dallo 0,40% allo 0,75%. Anche il loro premio fedeltà sarà adeguato al rialzo, dall’1,10% all’1,80%.

Tasso complessivo fino al 3,10%

Secondo il sito guida epargne.be, che riunisce tutte le offerte del mercato, “Step Up” di Beobank costituisce il conto di risparmio più interessante del 1 dicembre, con un tasso di interesse totale del 3,10%. In confronto, al 1° novembre il tasso migliore era del 2,85%.

A riprova del fatto che le banche hanno rivisto al rialzo le loro offerte per diversi mesi, il rendimento su cinque conti di risparmio è pari o superiore nuovamente alla soglia del 3%.

Perché i tassi di interesse sui conti di risparmio sono alti in Belgio?

Secondo i dati della Banca nazionale belga, i conti di risparmio regolamentati in Belgio sono diminuiti di 28,5 miliardi di euro in due mesi. Ciò è dovuto al successo dei titoli di Stato a un anno, con i quali lo Stato ha raccolto 21,9 miliardi entro la fine di agosto.

