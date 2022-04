«Nous avions l’interdiction de sortir du magasin ou de nous approcher des fenêtres»

Virginie s’est rendue ce samedi dans le magasin Ikea d’Hénin-Beaumont (nord de la France). Une visite qui a pris une drôle de tournure vers 14h15, comme elle raconte à nos confrères de la Voix du Nord. « On a entendu un premier appel nous indiquant que suite à un accident technique, nous avions l’interdiction de sortir du magasin. Ensuite, il ya eu un deuxième message où on nous a expliqué qu’il y avait un colis sospetto et que nous avions interdiction de nous approcher des fenêtres du magasin. »

Dans le magasin, il personale si attiene alle procedure e ai clienti prennent leur mal enpatient. « Su s’est dit que ça allait durer donc mon ami et moi, su s’est installé sur un canapé. Personne n’a paniqué. Le personal nous a rassurés, a distribué à boire, a donné des bonbons et de quoi dessiner aux enfants. »

La ragione? À l’extérieur, sur le parking, un colis sospetto a été découvert. Une valise abandonnée qui inquiète. La polizia quadrille les lieux et empêche tout véhicule et toute personne d’y accéder. Les démineurs sont applés. Vers 15h40, la valise sospetta esplosa, neutralizzata per i minimi. Les clients du magasin Ikea peuvent alors quitter l’enceinte.

Si certes ont terminé leurs corsi comme si de rien n’était, ce ne fut pas le cas de tout le monde. « On était venus chercher un bureau mais quand on a vu la file d’attente à la caisse, on l’a laissé là. C’était déjà assez long pour nous et pour les enfants », confie un couple.

La valise sospetta était totalement vide. Oubli ou geste malveillant ? Une enquête a été ouverte par la polizia.