L’istanza va inviata entro il 13 luglio

Nocera Superiore: terza finestra per l’accesso ai Bonus Spesa con la formula dinamica adottata per il primo ed il secondo avviso pubblico puntando ad estendere ancora di più il numero dei beneficiari emesso per affrontare l’emergenza Covid-19.

L’istanza va inviata entro il 13 luglio ed i Buoni Spesa potranno essere utilizzati sino al 31 luglio. Potranno farne richiesta solo chi non ha mai usufruito dei precedenti Bonus e chi non ha altri tipi di sostegno.

I cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid-19 possono accedere all’erogazione dei buoni spesa del valore unitario di 10euro per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci presso le attività commerciali, le farmacie e le parafarmacie inserite nell’elenco pubblicato sul sito del Comune.

I buoni spesa, per un massimo di 5 a ciascun componente del nucleo familiare, saranno incrementabili di ulteriori 2 buoni nominali sul singolo componente che abbia i seguenti requisiti:

a) minore di età compresa tra 0-36 mesi

b) minori di anni 18 orfani di uno o di entrambi i genitori

c) presenza soggetto diversamente abile riconosciuto ai sensi della L.104/1992

d) anziani ultrasessantacinquenni privi di forme pensionistiche

Gli interessati potranno inoltrare istanza al Comune utilizzando la modulistica scaricabile dal sito istituzionale entro e non oltre le ore 23.59 del 13 luglio 2020.