No, la Navigazione Privata non ti consente di pagare meno per i tuoi biglietti

Scott Keyes è l'amministratore delegato di Going, una piattaforma di confronto di compagnie aeree. Ha parlato in un'intervista al sito in lingua inglese Gizmodo Per sfatare un mito ben noto: l'idea che cercare i biglietti aerei in modalità navigazione privata ridurrà i costi, perché le aziende gonfieranno volontariamente i prezzi sulle destinazioni che ti interessano.

In effetti, l'unico effetto reale dei cookie è nella pubblicità mirata: se cerchi voli per una destinazione particolare, vedrai più annunci per quella destinazione. Ma i cookie non modificano i prezzi, a differenza dell’acquisto dei biglietti, che modificherà i prezzi per altri potenziali acquirenti, per ragioni economiche.

Perché sì, i prezzi dei biglietti aerei sono molto volatili e possono cambiare in pochi minuti. Forse è per questo che il mito persiste: “Penso che questo mito derivi principalmente dal fatto che i prezzi dei biglietti aerei sono straordinariamente volatili”. Scott Keyes spiega: “È molto facile confondere questa volatilità con una sorta di 'effetto Truman Show', ovvero pensare che sia colpa tua. »

Keys ha anche detto con un tocco di umorismo: “Ho accettato il fatto che questo mito rimarrà diffuso fino al giorno della mia morte”.

