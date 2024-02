Musti all'Eurovision: “Dopo aver ascoltato le sciocchezze che servono alcuni paesi, il Belgio potrebbe essere tra i primi tre”

Martedì 20 febbraio, in “We Need to Talk”, Julian Ball e il suo team fanno un ritorno speciale alla musica Eurovision di Musti.

Musti svela “Before the Party Ends”: “Non ho fatto una canzone preparata per l’Eurovision” “Questo pezzo ha tutte le opportunità“, spiega Audi Quinet, giornalista di DH.Ascoltandola, ci rendiamo conto che ha tutta la forza e il potere per approdare a uno spettacolo globale.“ “I miei pronostici? La vedo tra le prime cinque“Lei continua.”È una canzone che parla alla comunità LGBT, che è una grande fan dell'Eurovision.“. Di Alan Kupchik, editorialista di musica da film, “Le canzoni dell'Eurovision sono generalmente adatte alla comunità LGBTQI+. Spiega che anche altri artisti hanno scelto canzoni che hanno un impatto su questa comunità. “Dopo aver ascoltato le belle sciocchezze che alcuni paesi ci stanno servendo, il Belgio potrebbe essere tra i primi tre“. Errore RTBF: Tipik ha trasmesso per errore due volte la canzone Mustii, che rappresenterà il Belgio all'Eurovision Poi gli editorialisti sono tornati sulle molteplici sparatorie avvenute a Bruxelles nelle ultime settimane. Lunedì sera, vicino al centesimo livello del bosco, un tentativo di rapimento si è trasformato in una sparatoria. Ad alimentare le discussioni oggi sono anche l’idea di realizzare una strada in onore di Navalny e la presenza di un lupo sulle piste da sci. Guarda lo spettacolo completo nel video in cima all'articolo.