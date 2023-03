Muore il regista Raoul Servais: il mago di Ostenda si è unito all’orizzonte

Il padre del cinema d’animazione in Belgio, la prima Palma d’oro della settima arte belga con “Harpia” nel 1979, l’inventore dell’arte dell’animazione, è morto all’età di 94 anni.

Scritto da Fabiano Bradver



Inserito il 20/03/2023



CEra l’ottobre del 2021. Raoul Servais, 93 anni, ci ha accolto nella sua casetta bianca in mezzo alle Lowlands, tra la Manica e il vicino Mare del Nord, raccontandoci delle sue “radici elementari”. L’uomo soprannominato il Mago di Ostenda ci ha mostrato il suo ultimo dipinto in cui è apparsa una poesia unica, come in questa immagine commovente di un uomo senza volto che guarda il suo riflesso in uno specchio, un’umile evocazione di una persona che scompare dal mondo del vita. Tracciando la linea nera, ha detto con il suo sguardo limpido nei nostri occhi, non aveva bisogno di commenti. Raoul Servais è morto all’età di 94 anni, venerdì 17 marzo, nella sua casa di Levingy, ha avvertito la famiglia.



