“È un po’ complicato da parte mia”: dopo “Amore a prima vista”, Liz e Goran (“Sposati a prima vista”) abbandonano “Little Cloud”

Domenica scorsa stagione sei di Sposato a prima vista Il matrimonio di Joran e Liz ha aperto due persone compatibili con un punteggio del 77,2%, secondo analisi scientifiche di esperti in relazioni sentimentali. Ovviamente, la scienza aveva ragione. Lise e Goran parlano di “Amore a prima vista.”Sono su una piccola nuvolaAggiunge gli sposi.

Durante il servizio fotografico, Lise e Goran si godono il loro primo faccia a faccia e trovano diversi punti in comune. “Provo tanta felicità e gioia. E lo stress che arriva moltoammette Goran, i cui gesti di attenzione e complimenti toccano molto sua moglie, molto rapidamente, i baci diventano normali per la coppia.È un po’ strano che ci baciamo perché praticamente non ci conosciamo. Ma prendiamo rapidamente la piega per baciare le fotospiega Lisa.Penso che alla fine siamo più soddisfatti dell’immagine.“

Il comportamento un po’ rilassato di Liz durante la cerimonia nuziale sorprende il padre della sposa. Lei, di natura riservata, è piuttosto audace. Non esita a dare a Goran piccoli soprannomi per calmare l’umore. “EHIn vede che è completamente rilassata e felice. Ha un lato leggermente allegro. Chiamerà persino Goran “il mio gatto” molto rapidamente. Questa è un’ottima notizia. Analizza Alexandre Destro, esperto di comunicazione non verbale. Uscirà dal suo guscio, riuscendo a vincere le sue resistenze. Il che sarà molto utile a Goran che in passato ha lottato con questa sensazione di abbandono. Queste piccole parole lo metteranno a tacere.“Lo specialista fa centro. Goran vive i suoi sogni ad occhi aperti.”Penso che sia stato il giorno più bello della mia vitaannuncia lo sposo, rivolto verso la telecamera.

Il dolce sentimento che corre tra Liz e Joran non sfugge a nessuno, soprattutto agli ospiti. In risposta a una domanda del team di produzione, quest’ultimo ha parlato di “Coppia di fusione“, per”Collegamentosi dice la madre di Goran.Fiducioso per il futuro“.

“Da parte mia, oscura completamente.”

Dopo aver trascorso la loro prima notte da marito e moglie, Goran e Liz si recano a Malta. Se il giovane sposo continua a vedere la vita in rosa, sua moglie non nasconde il suo stress. “È un po’ complicato da parte mia. Aspetto di vedere come va il viaggioannuncia Liza, di fronte alla telecamera.

Intorno alla piscina, la giovane donna è piuttosto distante con il suo compagno. “È complicato. Non mi sento affatto bene. Decidiamo di scendere in piscina e se mettiamo un po’ di spazio tra di noi, sono io che lo metto ne sono sicuro. Continuo a leggere per cercare di ottenere una bolla in cui posso essere me stesso e isolarmi e non essere così a disagio“, come dici. “Per me è un po’ complicato. Sento molto nervosismo perché noto che Goran sorride molto più facilmente di me.“

Lei, che pensava di aver messo da parte il suo difficile passato affettivo, si è resa conto che quest’ultimo le impediva ancora di aprirsi di più. “Goran è una brava persona, ma da parte mia è completamente oscurato“, tu credi.

“Il ricordo del dolore passato invia un segnale di avvertimento: “Attenzione, sei a rischio quando hai una relazione con un uomo”, analizza Kathryn Solano, medico e sessuologa.

Di fronte al comportamento di Liz, Goran si sente un po’ “Perduto.”Penso che sia stato costruito un muro tra di noiDice alla telecamera ma spera ancora che vada meglio.Penso che questo sia quello che mi ha creato.“

