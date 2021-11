Morto lo psicoterapeuta Aaron Beck, padre della terapia cognitiva

Aaron T Beck nell’aprile 2016. Wikipedia

L’americano Aaron T. Beck, il padre della terapia cognitiva, un approccio sviluppato dagli anni ’60 che ha rivoluzionato la psichiatria, lunedì 1egli è Novembre, all’età di 100 anni.

Sua figlia, Judith Beck, presidente del Beck Institute, che ha formato migliaia di professionisti in terapia comportamentale e cognitiva (CBT), ha dichiarato in una dichiarazione che è morto nella sua casa di Filadelfia, negli Stati Uniti nordorientali.

“Mio padre ha dedicato la sua vita allo sviluppo e alla sperimentazione di trattamenti per migliorare la vita di innumerevoli persone in tutto il mondo che affrontano problemi di salute.Lei disse. Ha davvero cambiato il campo della salute mentale. “

Terra nel presente

Contrariamente alla psicoanalisi nata dal lavoro di Sigmund Freud, che dà risalto al ruolo dell’inconscio e incoraggia i pazienti a raccontare nuovamente i propri ricordi, la terapia cognitiva è ben consolidata nel presente. Durante i suoi primi anni come psichiatra, Aaron T. Beck notò che i suoi pazienti esprimevano spesso pensieri negativi (“Sono impotente”), che fu poi chiamato “pensieri automatici”.

Pertanto, la terapia cognitiva incoraggia i pazienti ad agire nel modo in cui vedono le situazioni, identificando questi pensieri per modificarli. Sono chiamati a vivere queste trasformazioni nella vita di tutti i giorni. Questo approccio è ora ampiamente utilizzato in tutto il mondo per trattare la depressione, l’ansia, i disturbi alimentari, i disturbi della personalità o altri problemi psicologici.

sta leggendo : Questo articolo è riservato ai nostri abbonati Psicologicamente preparati al peggio: lo stoicismo, una cura cognitiva per il coronavirus

In precedenza, “L’idea era che se ti siedi e ascolti mentre dici “Mhh… mh“In qualche modo i segreti verranno fuoriIl dottor Beck ha detto Il New York Times nel 2000. E ti sei trovato esausto per questa incapacità. “

“Penso che in fondo sono pragmatico”Ha aggiunto nella stessa intervista. “Se non funziona, allora non lo faccio.”

Aaron T. Beck nel luglio 1921 a Providence, Rhode Island, e si laureò alle Università Brown e Yale. Ha scritto o co-autore di una ventina di libri.

Ha fondato il Beck Institute con sua figlia nel 1994, che da allora ha fornito formazione su questa tecnologia a più di 25.000 operatori sanitari in 130 paesi. Secondo questo istituto, più di 2.000 studi hanno dimostrato l’efficacia delle terapie comportamentali e cognitive.