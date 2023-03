Morte dell’ex nazionale italiano Gianluca Villi

(BELGA) L’ex nazionale italiano Gianluca Vialli è morto all’età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas, ha annunciato venerdì il suo ex club, la Sampdoria.

L'ex attaccante ha annunciato il mese scorso che avrebbe sospeso le sue attività con la nazionale italiana, insieme al tecnico Roberto Mancini, per combattere una nuova "fase di malattia". Da giocatore, Willy si è messo in luce per la prima volta al fianco del "gemello" Roberto Mancini alla Sampdoria, guidando i blucercati allo scudetto (1991) e vincendo la Coppa delle Coppe, battendo la Samp per 2-0. Contro l'Anderlecht nel 1990. Willie ha segnato due gol in finale. Con Vialli, il club genovese raggiunse poi la finale di Champions League nel 1992, perdendo in finale contro l'FC Barcelona di Johan Cruyff. Gianluca Willi è poi passato alla Juventus (1992-1996) e poi al Chelsea (1996-1999) dove ha continuato ad aggiungere linee alla sua lista, tra cui i bianconeri in Champions League (1996) e in Coppa Uefa (1993) e altro ancora. In Coppa con i Blues (1998). Verso la fine della sua carriera, quando stava già combattendo contro il cancro al pancreas, è stato per un breve periodo giocatore-allenatore del Chelsea e allenatore del Watford prima di diventare allenatore dell'Italia dal 2019.