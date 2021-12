Morte all’età di 80 anni l’inquilino italiano Giuseppe Giacomini

È morto mercoledì 28 luglio, all’età di 80 anni, l’italiano Giuseppe Giacomini, il più grande tenore dell’età d’oro della seconda metà del XX secolo.

Nella seconda metà del XX secolo non era un cantautore molto popolare, soprattutto grazie al trio di Pavarotti, Domingo e Carreras, l'inquilino italiano Giuseppe Giacomini ha segnato il mondo della musica con la sua voce ricca e potente. Carriera internazionale di successo.

Dopo aver debuttato nel 1966 a Versailles, Madame Butterfly, l’inquilino italiano si è rapidamente affermato sulle principali piattaforme italiane come Roma, Milano e Torino, prima di intraprendere una carriera internazionale di successo. Ospite del più grande teatro dell’opera da Berlino a Monaco passando per Lisbona, Barcellona o Vienna, dove riceverà il prestigioso titolo. Commerzunger, ha debuttato sul palcoscenico al Metropolitan Opera di New York e ha interpretato il ruolo di Alvaro nell’Opera di Parigi del 1976. Il potere del destino Di Mozart. È anche un ospite frequente alla Royal Opera House di Londra.

Durante questa carriera internazionale, Giacomini eccelle nei testi italiani. Questo si sente soprattutto in “Macbeth”, “Don Carlo”, “Il Trovador”, “Bugliacci”, “Tosca” o “Turandot” e “Norma”.

Come sottolinea il sito di operawire, la vita di Giacomini è segnata da grandi eventi: ha cantato Gorbaciov a Mosca, ha suonato e cantato in una storica “Ida” al Cairo.Durandot“All’inizio delle Olimpiadi di Seoul del 1988.

Un anno dopo, durante una canzone a Mosca nel 1989, Giacomini ha cantato la famosa Aria. Turandot, No Dorma, E riceve ovazioni più di cinque minuti prima che soffi il vento.