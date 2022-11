La Spagna era attesa, non è mancata. Per il suo ingresso nella corsa di Coppa del Mondo, il Roia Elimina facilmente il Costa Rica (7-0) e fa il primo passo verso gli ottavi di finale.

Non sorprende che la Spagna abbia dominato la partita dall’inizio. All’inizio del gioco lo era Roia Non si è trovato lontano dall’aprire la registrazione, ma ci ha provato Daniele Olmo (v) fAsensio (9) Superato troppo. Alla fine è stato solo un ritardo quando l’attaccante del Lipsia ha rapidamente aperto le marcature dopo un superbo controllo direzionale prima di aggiustare Navas (11 e).

La Spagna non si è fermata qui e ha rapidamente ampliato il divario con un tiro dalla distanzaAsensio (21) Una sanzione Torres (31). Il punteggio è rimasto invariato prima dell’intervallo, con la Spagna che ha dominato a testa alta con sette tiri a zero e l’85% di possesso palla.

Fin dall’inizio, l’attaccante del Barcellona ha approfittato della frattura tra Navas e Oviedo Spingere l’unghia un po’ più in là (54). In completo controllo, lo è Roia Segna ancora un altro gol grazie ad un gran tiro di testa Javi Con l’aiuto del palo (74′) prima che un gol di Soler (90′) e un altro di Morata (90+3) chiudessero i conti. Al contrario, il Costa Rica era completamente amorfo e non aveva tentato la fortuna nel minor tempo possibile.

Grazie a questo successo, la Spagna fa il primo passo verso gli ottavi e si unisce Il Giappone guida il gruppo, prima di affrontare la Germania domenica. In caso di nuova vittoria, il Roia Garantirà che il resto della competizione venga giocato se il Giappone non perde contro il Costa Rica. Ricordiamo che le squadre di questo girone sono le potenziali avversarie dei Devils negli ottavi di finale.