“Mon coeur est bouleversé”: la vidéo d’une petite Ukrainienne chantant “La Reine des Neiges” dans un bunker devient virale

Alors que les attaques et les bombardements se multiplient dans plusieurs villes ukrainiennes, la popolazione locale tente tant bien que mal de se remonter le moral. Dans les bunkers et les abris de fortune réquisitionnés par gli Ukrainiens pour échapper aux bombes, le temps semble bien long. La petite Amelia en a profité pour offrirà un vero concerto in famiglia.

Dans une vidéo, on voit en effet la petite Ukrainienne entonner le célèbre tube “Libérée, délivrée” du film “La Reine des Neiges”. Avec sa voix d’ange, la petite fille semble apaiser ses proches.

L’extrait est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, si bien que l’interprète officielle de la chanson, Idina Menzel, a réagi.

Su Twitter, la chanteuse americane a commenté: “Su vous voit. On vous voit vraiment”, accompagnato da due coeurs aux couleurs ukrainiennes.

La compositrice de la chanson, Kristen Anderson-Lopez, a égallement répondu à “la petite fille avec une voix d’ange”. “Mon mari et moi avons écrit cette chanson sur le thème de la guérison d’une famille en souffrance. La façon dont vous la chantez est comme un tour de magie qui répand la lumière dans notre cœur et guérit tous ceux qui l’entendent. Continua a cantare! Nous vous écoutons!“, un poétiquement scritto la compositrice su Twitter.

Enfin, Josh Gad, qui double la voix du personnage “Olaf” dans le dessin anime, a égallement été touché par l’interprétation de la jeune Ukrainienne: “Mon cœur est bouleversé. Ces pauvres enfants. Ces pauvres gens. Je veux étreindre et protéger cet enfant et tous les autres enfants en Danger en ce moment. Je me sens si impuissant.”