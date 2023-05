“Il mio Koh-Lanta è un ottovolante”: Dopo averlo eliminato, questo avventuriero torna al campo

la settimana scorsa, ko lanta Lasciando gli spettatori affamati con un avvincente teaser. Eliminati dal consiglio, Clémence ed Esteban, i cui destini si sono incrociati, si ritrovano faccia a faccia in un duello che permette al vincitore di unirsi all’avventura. “Misuro la possibilità di tornare all’avventura“dice Clemens. Ma, sfortunatamente, la giovane donna è caduta, questa volta, su un avversario molto più forte. Esteban vince l’evento e presto si unirà ai suoi compagni.

Gli avventurieri ancora in lizza affrontano l’estenuante prova di scuotere i tavoli. Dopo aver vinto, Laura riceve l’incantesimo e diventa intoccabile per il prossimo consiglio. Con la sua sconfitta, Tanya è rimasta con un voto contrario.

Con sorpresa di tutti, Denis Brogniart annunciò che il famoso concilio si sarebbe svolto immediatamente. Ogni Avventuriero è tenuto a scrivere su una scheda il nome della persona che desidera eliminare. Laura cede il potere del talismano a Quentin, rendendolo intoccabile. Questa è la terza volta che il carpentiere viene protetto dall’arma strategica durante il consiglio.

Con cinque voti contrari, Tania, la cui fiaccola è stata spenta, come sottolinea Denis Broniart, semplicemente “Espulso dall’avventura“E non eliminarli. Poi si scontra Esteban contro il quale si giocherà un duello al termine del quale il vincitore vede che la sua avventura continua”.Dimostrerò loro che sono troppo complesso per farmi uscire dal giocoPoi licenzia Tanya, che dice che Esteban è soprannominato “Fenice del fuoco sacro“.

L’episodio si conclude con il dietologo che batte Esteban in un test di equilibrio. “Il mio koh lanta è un ottovolanteEliminata una volta per tutte dall’avventura, disse, nascondendo un po’ della sua gioia per rispetto del suo compagno. “Sono triste ma felice allo stesso tempo. È una tavolozza di tutti questi sentimentieppure si fida di questi ultimi che spera saranno suoi figli.orgogliososu di lui e sul suo viaggio.