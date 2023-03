mio Signore! Cosa farà Medavie per la nostra salute?

la situazione è pericolosa. Medavie inghiotte il nostro sistema sanitario un boccone alla volta. Il suo amministratore delegato, Bernard Lord, vuole farci credere che agisca per puro altruismo, per pura generosità quando suggerisce di assumere più servizi pubblici perché “può fare di meglio”.

Questa “no profit” ci sta costando sempre di più: il suo conto al governo è passato da 100 milioni di dollari nel 2016 a più di 200 milioni di dollari nel 2022.

Medavie ha già collegato i nostri servizi di ambulanza, nel programma esterno, a Health Link NB, che sta aprendo cliniche qua e là nella contea, e ora Lord ci sta dicendo che vuole chiamare Tele-care 811 per “coordinare” meglio i servizi . Tuttavia, più la sua azienda “coordina” i nostri servizi sanitari, maggiore è il controllo che hanno su di essi. Non siamo ingenui, Medavie Blue Cross non è un’organizzazione di beneficenza e il suo CEO non è un volontario: il suo lauto stipendio viene pagato dalle nostre tasche. È lì per fare soldi, punto.

Si sa che quando un’azienda monopolizza un servizio, può poi aumentarne i costi e soprattutto dettare al governo quale direzione dovrà prendere il servizio in futuro. Nel frattempo, il nostro sistema sanitario pubblico continua a indebolirsi. Il denaro che il governo investe nel settore privato è meno denaro per il settore pubblico. Le aziende offrono condizioni di lavoro allettanti per gli operatori sanitari per attirarli nelle loro cliniche, dove non dovranno mai lavorare di notte, non dovranno mai fare straordinari senza fine e dove i pazienti saranno più facili da trattare, dove vengono selezionati solo casi semplici, lasciando così casi Il più complesso per il settore pubblico.

Il risultato: il sistema pubblico, già gravemente a corto di personale, sta vedendo sempre più operatori sanitari lasciare il sistema pubblico per entrare nel settore privato. Le persone muoiono al pronto soccorso perché non c’è abbastanza personale per prendersi cura di loro, e quando vengono ricoverate, a causa della carenza di personale in tutti i reparti, la qualità delle cure peggiora.

Come fai a sapere cosa sta realmente accadendo con Medavie Managed Services? La società non assume alcuna responsabilità nei confronti del pubblico e, per motivi commerciali, rifiuta di divulgare informazioni circa l’efficacia della sua gestione “innovativa”. Possiamo innovare a beneficio degli altri, ma possiamo anche innovare nel nostro interesse. L’azienda non è un ente di beneficenza. Mette al primo posto i suoi interessi. Sempre.

Quando il sistema sanitario è di responsabilità del governo, è responsabile nei confronti del legislatore e del popolo. Quando il sistema cade in mani private, diventiamo impotenti, incapaci di orientare la nostra assistenza sanitaria in modo che soddisfi al meglio i bisogni della popolazione.

E cosa faremo il giorno in cui ci renderemo conto che i nostri dati personali sono stati trasferiti “accidentalmente” a Blue Cross Insurance per valutare meglio i rischi associati alla nostra cartella clinica?

Il ruolo crescente delle aziende private nel nostro sistema sanitario non è la migliore soluzione alla crisi che stiamo attraversando, anzi!

Bernadette Landry

Dip