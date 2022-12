‘Non ho mai visto niente di così brutto’: Genevieve de Fontenay al Miss France Gala

Nonostante la sua uscita dalla giuria nel 2016, la Lady in the Hat continua a monitorare la competizione ogni anno. E il videoclip condiviso dalla nipote la mostra mentre commenta la serata di Miss Francia 2023, e non ha perso il suo candore. Durante lo spettacolo, Genevieve de Fontenay ha rilasciato picche sui costumi e le scenografie, che chiaramente non le piacciono.

“Non ho mai visto niente di così brutto. Prima era ancora meglio. Questo è un casino. La decorazione fa schifo“, Grido.

Inoltre non esitano a criticare direttamente i candidati. “Né eleganza né grazia! C’è una persona seminuda. Sembra che stia per scuotere il bucatocommentò sotto la risata della nipote.

L’ex top model ha anche risposto al discorso d’addio di Sylvie Teller, che quest’anno lascerà la presidenza del comitato di Miss France, uno dei momenti clou della cerimonia. Quest’ultimo ha rivolto alcune parole di omaggio a Geneviève de Fontenay dal vivo, che sono rimaste completamente intatte. “Lei deve dirlo. Sylvie Teller sentiva di doverlo fare…ha detto davanti alla sua TV.

Le due donne non sono in buoni rapporti da quando Sylvie Tellier è subentrata a Genevieve de Fontenay. Quest’ultimo gli ha anche inviato un acceso comunicato in merito alla sua partenza. “I migliori venti del Selfie Teller”, ha detto in una dichiarazione.

D’altra parte, la nuova Miss France, Miss Guadeloupe Indira Ambiot, sembrava adattarsi a Genevieve de Fontenay come aveva diritto ai complimenti: “Sì, è bellissima. […] È molto carina, mi piace.“