Il diserbo italiano batte la Francia

Le tecnologie e gli studi italiani sul diserbo hanno attirato l’attenzione degli operatori francesi. Il 15 settembre 2002, Marco Mingozzi, amministratore delegato del Gruppo Mingozzi, ha partecipato a un incontro tecnico sulla coltivazione degli ortaggi in Francia. L’evento si è svolto a Saint-Martin-de-la-Place ed è stato organizzato dalla Camera dell’agricoltura dei Paesi della Loira incentrato sul diserbo, la preparazione del terreno e la semina.

“Siamo stati molto contenti del feedback in quanto siamo stati in grado di spiegare a tecnici e produttori come funziona il nostro sistema. Il tema del diserbo senza l’uso di prodotti chimici è molto diffuso anche in Francia. Il fatto che l’alta temperatura inattivi i semi è molto apprezzato perché adatto alle verdure”, afferma Mingozzi.

L’azienda, che produce macchine per il trattamento termico, ha presentato le sue soluzioni di diserbo, disinfezione e preparazione del terreno attraverso il distributore francese Axion, che richiedono minime operazioni di pre-semina. Queste tecniche sono già ampiamente utilizzate dagli orticoltori italiani, soprattutto quando si tratta di rotazioni veloci.

“I produttori italiani di IV gamma utilizzano da circa trent’anni il diserbo a fiamma – che ora si è evoluto in macchine per il trattamento termico a fiamma -, non solo per la gestione delle erbe infestanti, ma anche contro i funghi. »

Include una spiegazione delle tecniche utilizzate durante la giornata e una dimostrazione con le macchine.

