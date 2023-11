Miglior Pasticcere: la belga Emily crea una fantastica torta che rappresenta Stitch, il suo personaggio Disney preferito

Questa settimana, i candidati al premio come Miglior Pasticcere hanno preparato la loro torta per prove creative nella suggestiva cornice di Disneyland Paris, il parco a tema che festeggia il suo centenario. Dovevano preparare un dessert a immagine del loro personaggio Disney preferito, ed Emily, la partecipante belga al concorso, ha scelto di accontentare un membro della famiglia: “Ho deciso di rappresentare Stitch, che è il personaggio preferito di mio padre”, ha detto tempo fa. Lanciati in una semplice imitazione del personaggio (vedi video).

Prepara la sua torta utilizzando pan di spagna, composta di nettarine, ganache di mandorle montate e cereali croccanti. “Rivestirò il tutto con crema al burro per dare un po’ di effetto ‘pelo’ al punto”, aggiunge.