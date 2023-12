Meta è accusato di mettere a tacere le voci filo-palestinesi sulle sue reti Guerra Israele-Hamas

Tale censura è “particolarmente dannosa in un periodo di terribili atrocità e repressione che stanno già reprimendo le voci palestinesi”, ha affermato in un comunicato stampa Deborah Brown, vicedirettore ad interim della divisione tecnologia e diritti umani di Human Rights Watch.

In totale, la ONG ha esaminato 1.050 “casi di censura e cancellazione di altri contenuti” in più di 60 paesi” su Instagram e Facebook tra ottobre e novembre, di cui 1.049 casi relativi a “contenuti pacifici a favore della Palestina (… ) mentre un caso riguardava la cancellazione di contenuti a favore di Israele”, secondo la ONG. “META riconosce che l’attuazione di queste politiche rappresenta un problema”, conferma Human Rights Watch, che rileva che, in un rapporto pubblicato nel 2021 , “documentava “la censura da parte di Facebook delle discussioni sulle questioni relative ai diritti umani relative a Israele e Palestina”, e in effetti concludeva che Meta aveva “arbitrariamente e senza spiegazioni messo a tacere troppe persone”.