Come usufruire dello sconto di 392€ sulla bolletta energetica a novembre e dicembre 2022? Tutto quello che devi sapere

Ora è ufficiale: venerdì scorso il governo federale belga ha deciso, al termine di un altro core energetico, di farlo Aiutare le famiglie belghe durante l’inverno del 2022. In concreto, dalla bolletta energetica per i mesi di novembre e dicembre 2022 verranno detratti un massimo di 196 euro, per un totale di 392 euro a titolo di assistenza, purché siano rispettate determinate condizioni. Tutto questo per far fronte alla crisi energetica, mentre sempre più belgi (case, imprese e lavoratori autonomi) si chiedono come faranno a pagare le bollette del gas e dell’elettricità. Ecco tutto ciò che devi sapere su questo aiuto unico, il popolare “Power Pack scontato”.



Aiuti energetici del governo: quanto?

L’assistenza si concretizzerà in uno sconto sulla bolletta, 135 euro per il gas e 61 euro per l’elettricità. Tutto per novembre e dicembre 2022. Si tratta di un totale di max 392 euro durante l’inverno 2022. E per il 2023? Al momento non è stato segnalato nullaIl governo valuterà nuovamente la necessità di sostenere le famiglie per un periodo più lungo in pieno inverno.

Chi potrà ricevere questa assistenza e che tipo di contratto energetico deve essere in essere per beneficiarne?

Tutti… a priori. Per poter beneficiare di uno sconto di 135 euro sul gas e 61 euro sull’elettricità, è necessario, ovviamente, stipulare contratti per la fornitura di questo tipo di energia. Se non hai il gas in casa (e il riscaldamento con l’elettricità o la legna, per esempio), purtroppo non hai diritto all’assistenza del gas del governo. È stato sviluppato un altro filtro: il tipo di nodi energetici per ogni nucleo familiare. Pertanto, la procedura si applicherà a tutti i contratti variabili, nonché ai contratti fissi conclusi o rinnovati dopo il 1 ottobre 2021. Se hai un contratto energia a prezzo fisso stipulato prima di tale data, non riceverai assistenza. Ma, se così fosse, va ricordato che si è tutelati a tariffe molto più convenienti di quelle attualmente in vigore nel mercato energetico. Soprattutto, non modificare il tuo contratto, anche con l’aiuto del governo, sarai in gran parte il perdente.

Possiamo ottenere un “pacchetto energia scontato”, indipendentemente dal nostro reddito?

Sì e no. Esiste già una misura di esclusione per chi ha un reddito più basso. Ma la soglia fissata è molto alta: devi avere un reddito netto imponibile annuo superiore a 62.000 euro se sei isolato, e un reddito cumulato massimo di 125.000 euro per le famiglie, più 3.700 euro per ogni figlio o familiare a carico . foyer. In tutto, l’85% delle famiglie belghe beneficerà dell’assistenza del governo. E gli altri, il 15% più ricco? In quanto tali, riceveranno assistenza anche a novembre e dicembre. L’unica differenza sta nella dimensione: tale assistenza, per loro e solo per loro, sarà tassabile sotto forma di agevolazioni imponibili. Quindi saranno tassati e dovranno restituirne una parte all’Agenzia delle Entrate durante il prossimo anno fiscale. L’obiettivo di Vivaldi, quindi, di aiutare in primo luogo la classe media, viene qui raggiunto. Ricordiamo che la tariffa sociale estesa è stata prorogata fino a marzo 2023, per le persone più pericolose. Infine, tutti beneficeranno, almeno fino a marzo 2023, della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto al 6% sull’energia.

Quali passi devi compiere per beneficiare dell’assistenza da 392€?

Le riduzioni verranno applicate automaticamente dal tuo fornitore di energia alle tue rate mensili di novembre e dicembre 2022. Quindi non ci sono passaggi che puoi fare da parte tua e nessun modulo da compilare.

E se hai un serbatoio di olio o propano?

In questo caso, l’aiuto è sotto forma di Dai un’occhiata Si va da 225 euro (già pagati per la maggior parte delle famiglie) a 300 euro. Se hai già ricevuto il tuo primo assegno di 225€, riceverai solo la differenza di 75€.