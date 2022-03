“Mes premières expériences sexuelles étaient avec une fille”, les révélations très intimes de Laetitia Casta | Le persone

À 43 anni, Laetitia Casta est une femme comblée: mère de quatre enfants et mariée à l’homme de sa vie, Louis Garrel. I due artisti francesi formano una coppia plutôt disccret, mais particulièrement apprécié des Français. Recemment, in occasione della sorte del film “La Croisade” in dicembre, Louis Garrel avait fait une tendre déclaration à sa femme sur le plateau de “Quotidien”.

“Laetitia Casta, actrice et femme puissante, femme talentueuse. Sa générosité profonde et son empathie nourrissent les personnages qu’elle incarne. Cela leur donne une force humaine que tous les acteurs espèrent trouver dans leur travail”, avait-il déclaré. L’attrice avait alors rendu hommage à son tour au talent de son mari. “Louis Garrel, acteur réalisateur passionné et passionnant, fougueux, jamais là où on l’attend, mais toujours là quand on ne l’attend pas. Irrésistiblement drôle et dont la plus grande qualité est qu’il ne boude jamais.”