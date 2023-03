Matteo Salvini avrà un piccolo ruolo nel nuovo governo italiano – EURACTIV.com

È probabile che il leader della Lega Matteo Salvini svolga un ruolo secondario nel nuovo esecutivo italiano nonostante il suo partito di estrema destra sia un partner minore della coalizione dopo la vittoria elettorale della destra della scorsa settimana.

Anche se Giorgia Meloni potrebbe essere incaricata di provare a formare un governo, il presidente Sergio Mattarella avvierà ufficialmente le consultazioni sulla scelta del capo di una nuova amministrazione una volta che i leader di Senato e Camera saranno stati eletti dal parlamento. Si riunisce il 13 ottobre.

Il presidente dei Fratelli d’Italia cerca uomini e donne”PrimoMa molti si chiedono se i politici saranno attratti dall’interno dei partiti o da tecnocrati esterni per formare il suo gabinetto, ma come nei precedenti governi tecnocratici.

I ministeri dovevano essere divisi tra i fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La Meloni deve presentare una lista di nomi al presidente Mattarella, che li approva (o meno) e li nomina.

Il leader leghista Matteo Salvini avrebbe voluto tornare al Viminale nel 2018, come nel governo ‘Conte I’. Come previsto dagli analisti, è improbabile che ottenga ciò che vuole, anche se le fonti affermano che ha minacciato di rompere l’alleanza. La direzione del ministero dell’Agricoltura è più probabile.

Tuttavia, gli analisti dicono che la leadership di Salvini nel suo partito si sta indebolendo e la possibilità di un nuovo segretario è già lì.

Un’alternativa sarebbe quella di offrire la carica di vicepremier sia a Salvini che al coordinatore nazionale di Forza Italia, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, cosa che probabilmente soddisferà i vertici dei partner di coalizione del sindacato.

L’ex Presidente del Parlamento Europeo, Commissario Europeo e Vicepresidente del Partito Popolare Europeo (PPE), Mr. Tajani è uno dei nomi dei possibili candidati a due incarichi fondamentali alla Farnesina o alla Difesa.

Rafael Fito, l’attuale co-presidente del Gruppo Nazionale dei Conservatori e Riformisti al Parlamento Europeo, si sofferma sul Ministero degli Affari Europei.

«Continuo a leggere irrealistici rimpasti di possibili ministri in un governo di centrodestra. Dopo amministrazioni fallite (…), vi assicuro che stiamo lavorando con un top team che non vi deluderà. Non credere alle bugie che giranoGeorgia Meloney ha scritto su Twitter.