Matt Pokora rivela da dove viene il suo nome d’arte e perché si è fatto il tatuaggio

Da allora, non ha mai deluso i suoi fan e si sta preparando per un grande tour per loro. “Per ora ci siamo: ci sono le prove tutti i giorni dalle 10 alle 19. Nella danza ci sono una quindicina di scene da imparare in un mese, e poi le prove con i musicisti”quindi cattura.

Ha poi spiegato da dove viene il suo nome d’arte, Matt Pokora (ex M. Pokora): Pokura significa umiltà in polacco.Ha spiegato Matteo Tota, il suo vero nome.

Questo deriva dai preziosi consigli che gli furono dati in quel momento. “Quando ho vinto Popstars, avevamo una tata che si è presa cura di noi nello show. Un giorno, prendendomi tra quattro occhi, mi ha detto: ‘C’è una cosa che non voglio che tu cambi è che rimani umile. L’umiltà è il valore più importante in questo lavoro e nella vita. Le persone che incontri salendo, noi le attraversiamo scendendo”.disse di nuovo.