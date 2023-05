“Le lacrime scorrono stanotte”: Vianney affronta il crepacuore in “The Voice is the Most Beautiful Voice”

Sabato sera, combattimenti incrociati Il suono è il miglior suono Finito in TF1. Di fronte a Los Malonos, Clem ha scelto di spiegare Mio amico di Daniel Kechard “Questa canzone è per mio padre perché è stato con me fin dall’inizio. Quando ho avuto lentezza, dubbi e stress, mi ha totalmente incoraggiato. Ringrazialo e basta”, dichiara la giovane cantante del gruppo Zazie.

Dopo la sua esibizione, Clem non ha potuto trattenere le lacrime. Emozione anche sulla panchina dei tecnici, soprattutto da parte di Viani che si è lasciato scappare qualche lacrimuccia. “Questa canzone è qualcosa di pazzesco per meDisse alla sua vicina sulla sedia rossa, Amal Bint.

“Le lacrime scorrono stasera. Sia dalla parte del talento che da quella dell’allenatore.Poi commenta Nikos Aliagas poco prima di rivolgersi a Vianni: “Ha preso bene lo schiaffo! ” Il cantante risponde subito:Ah, lo ammetto, ma pensavo che lo fossi anche tu…” Il conduttore ha poi spiegato di essere stato colpito anche lui ma “tenuto a tenere, a mantenere la facciataAl che Vianni risponde che, da parte sua, “Ad un certo punto si è rottoUno scambio che dimostra quanto sia difficile quest’ultima battaglia incrociata per tutti i campioni di quest’ultima battaglia incrociata.

Ma le lacrime di Vianney sono ancora scese un po’ più tardi, quando Keona, uno dei suoi talenti, ha dato una performance magistrale. Inno d’amore di Edith Piaf. Una condizione pienamente assunta. “senza vergogna. Al contrario, esistiamo per questo, per vivere i momenti a cui non pensiamo più, quando dimentichiamo che ci sono le telecamere e ci lasciamo immergere nella performance. […] Perché ti sei trasferito in particolare? Perché teniamo ai nostri talenti. Kionna è stata fantastica. Congratulazioni”, Ha detto che prima di vedere il suo giovane figliastro ha vinto la lotta contro Zoe, del team Amal Girl, con non meno del 76% dei voti.