Marne: Gli studenti del corso di italiano di Sonia Pinto ci raccontano di Firenze

Davanti alla chiesa di Santa Maria Novella, il gruppo di Montmirile immortala il momento. ©LPB

Se ne andarono sorridenti e tornarono Un cuore pieno di bei ricordi Perché Meraviglioso viaggio in Italia. Si stavano preparando da un anno intero e finalmente arrivò il giorno in cui salirono tutti sull’aereo che avrebbe dovuto portarli via. Firenze. Lì, questi studenti perdono il latino perché la città è mozzafiato. Terra medicinale Gli studenti di tutte le età sono invitati a partecipare Corsi di italiano per adultiCorsi tenuti da Sonia Pinto. Se lei Originario del sud dell’iniziazioneTuttavia, conosce tutta l’Italia. Studio a Roma, amici a Firenze, Sonia a casa lì…

È nel cuore La città di Lorenzo de’ Medici Sonia stabilirà i suoi studenti e potrà trovare il gioco di gambe in mezzo a questa bellezza. “Tutto è a cinque minuti se stai in centro”, scherza Insegnante italiano.

Firenze è la città mistica

“Firenze è magica”, spiega uno dei protagonisti di questa grande avventura. “Questa città ha tutto ciò di cui hai bisogno, una storia straordinaria e un’architettura incredibile, una gastronomia da scoprire. Puoi riempire libri su di essa, è un viaggio consigliato a tutti. »

Quando sei davanti al “Duomo” della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, è vero quello che pensava un giovane Leonardo da Vinci da apprendista. La cattedrale si ergeva davanti al giovane il cui talento si sarebbe rivelato nel cuore di questa città per due secoli. Ma Firenze è anche la famosa penna di Dante, il poeta e scrittore che conobbe le fondamenta di questa maestosa cattedrale.

“salivare”

Un visitatore di Firenze non può essere ignorato Mercato San Lorenzo, il famoso mercato di Saint Laurent. Davanti agli occhi dei turisti di tutto il mondo, prosciutti, pasta, gelati e altre delizie della gastronomia italiana. Dopo l’odore di formaggio e prosciutto, ecco un momento del profumo divino dei profumi di questo punto di riferimento risalente al 1221.

Tanti altri viaggi in arrivo

Sonia Pinto invita tutti coloro che vogliono scoprire l’Italia con lei ad avvicinarsi a lei e diventare uno dei partecipanti di questi corsi di italiano che delizieranno tutti. “Il viaggio comincia dalla prima lezione”, scherza la maestra con quel bellissimo accento dell’Italia di tutte le arti. Quindi, senza ulteriori indugi, contatta Sonia Pinto: 07 87 37 85 41 per diventare un fortunato partecipante a un viaggio a Napoli o Roma o Venezia o Milano.

