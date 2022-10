Labarthe-sur-Leze. Inaugurazione Mercato Alimentare Italiano

Da mercoledì 28 settembre a mercoledì 5 ottobre in Place Macari si terrà l’Italian Food Market. Il mercato sarà inaugurato mercoledì alle 19 alla presenza del sindaco Yves Cadas, dei membri del consiglio comunale e dei rappresentanti del Gruppo di gemellaggio Labarthe. Vino per intenditori gourmet italiani per scoprire le specialità che troverete allo stand. Sabato 1 ottobre va in scena la Sfilata delle Maschere Veneziane. È tradizione del mercato gourmet promuovere e degustare i propri prodotti ad ogni stand o pasto. Puoi creare il tuo menù ordinando al tavolo oppure acquistando taglieri di formaggi, affettati, dolci, ecc. direttamente da ogni stand. Puoi anche bere dal bicchiere del bar e dalla bottiglia dal supporto. Chi ha poco tempo può ordinare da asporto o pizza durante il giorno. Mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, intrattenimento musicale per tutta la giornata a cura di Tano Anzelmo Serial Swing.

Informazioni e prenotazioni 06 82 39 25 43 o unpetitcoinditalie@gmail.com