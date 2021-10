Il fatto è che il Liverpool non sta andando molto bene in questa partita. Ovviamente sono stati così bravi contro Watford, hanno avuto un buon affare a centrocampo e Trent Alexander-Arnold sarebbe stato ancora più devastante. Se non fosse stato per l’intervallo di 15 minuti del primo tempo, quando la sala macchine ospiti ha iniziato a disintegrarsi, l’arbitro Anthony Taylor sarebbe stato costretto a interrompere la rissa.

Se lo avesse fatto, ci sarebbero state voci diverse nella folla dell’Old Trafford. Molti di loro erano attesi da tempo quando Mohamed Salah ha segnato il suo terzo gol quando il Liverpool ha vinto 5-0. Potrebbero essere molti di più. Questa è una scena spaventosa per Ole Gunner Soulscare, che inevitabilmente intensifica il dibattito sulle sue credenziali per il lavoro del Manchester United.

Allo stesso modo, sembrava che stesse arrivando da così tanto tempo. Se Villerial e West Ham, tra gli altri, vincono, Soulscare sarà il peggio che la sua squadra possa offrire se il modo in cui la sua squadra ha giocato è il meglio che possono aspettarsi.

La differenza era netta. È facile dipingere lo United contro il Liverpool, Soulscare contro il Globe, individualità e guerra collettiva, ma farlo significherebbe degradare la qualità della maggior parte della squadra oggi al bianco. Salah, Virgil van Dijk, Alison, Trent Alexander-Arnold e altri sette potrebbero essere stati i migliori tra il pubblico. Erano in un sistema che avrebbe elevato le loro qualità e alleviato i loro difetti. Questo è un risultato naturale.

È difficile sapere esattamente cosa farà lo United per impedire al Liverpool di creare occasioni. Hanno premuto? A volte Marcus Rashford e Mason Greenwood sembravano impegnati, ma l’unico notevole contributo difensivo di Cristiano Ronaldo nel primo tempo è stato il sigillo di Curtis Jones, anche se alcuni non hanno finito di vederlo sul cartellino rosso.

Quegli attaccanti dello United White non sono rimasti indietro come gli altri. Ha lasciato grandi tratti di terra per avanzare ad Alexander-Arnold e Andrew Robertson. Due dei primi tre gol sono arrivati ​​dai posti lasciati liberi da Luke Shaw, trascinato dal peso dei numeri dati al centrocampo dall’attacco del Liverpool.

Al 60′ Paul Pogba ha preso il cartellino rosso e Soulscare ha inserito quei vuoti passando a cinque difese umane. Alexander-Arnold aveva già il Nabi Kita per un Mohamed Salah per Diego Zoda, da toccare a destra della croce inferiore di due acri. Per ogni gol, era irragionevole dare la colpa allo Scià, non aveva altra scelta che avere problemi sulle spalle.

Si potrebbe simpatizzare con il manager se questo non fosse esattamente il problema che hanno affrontato quattro giorni fa contro l’Atlanta. E quattro giorni fa contro il Leicester. Prima della partita Soulscare sentiva che era inevitabile che qualcosa sarebbe cambiato Perché qualsiasi senior manager guarderà oltre la fine e valuterà i punti di forza e di debolezza dell’avversario e farà del suo meglio per alleviarli. Lo United non ha prove a sostegno della sua opposizione.

Liverpool, va notato. Ibrahim Connett ha fornito più movimento nella parte posteriore. Diego Jota Roberto Firmino ha aggiunto nuove gambe all’attacco ghiacciato. Se non fosse per Soulscare Melodrama, sarebbe comunque da prima pagina. Ha lasciato David de Gea al quinto posto dopo il brillante passaggio di Jordan Henderson. Questo è il più grande cambiamento che CBS Sports ha apportato a CBS Sports la scorsa estate. Il suo status di miglior giocatore del mondo sembra essere molto al sicuro con ogni partita che passa.

Ma davvero, nessuno ha bisogno di questo gioco per dire quanto siano bravi Liverpool e Salah. L’unità combinata dei giocatori di qualità del Manchester United è mostrare cosa si può ottenere.

Ogni minuto di questa partita è stato progettato per infliggere la massima umiliazione a Solskjaer. Ronaldo ha inventato il web perché spesso si fa valutare dal VAR solo fino a un certo punto. Edison Cavani in qualche modo ha colpito il bar da un pollice. Il suo turno a metà tempo, in sostituzione dell’energico Greenwood, è stato discutibile, con il francese che si è eliminato 15 minuti dopo essere entrato in partita, prima che la palla rimbalzasse sopra e sui piedi di Keita.

Quando i tifosi di casa hanno lasciato l’Old Trafford, lo slogan “Oles at the Wheel” è stato sentito forte e chiaro dai tifosi del Liverpool. Il fatto che i fan rivali vogliano che Soulscare rimanga è uno scherzo sui social media da tempo, quindi credono fermamente che si trovi tra lo United e il vero successo.

È stato un po’ orribile per un manager che ha confermato il club dopo una prevedibile smentita tossica a Jose Mourinho. Ha reso lo United una squadra migliore che mai. Ma riesci a immaginare la sua squadra al top, almeno quando giocano quando il Liverpool è semplicemente al largo?