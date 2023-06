Maltempo: diverse centinaia di intrusioni in tutta la Vallonia

47 litri per metro quadrato sono caduti in un’ora a Syene, e questo è il numero record di precipitazioni questo pomeriggio, secondo i dati forniti da SPW.

Forti piogge erano previste tra le 14 e le 17 nel sud e nell’est del Paese, e questo è stato confermato. Un corridoio di temporali e forti piogge è scoppiato tra Bastogne e Liegi.

Dall’1:30 del pomeriggio, Namur era in massima allertaE Una decisione presa la mattina presto e declassata ad arancione poco prima delle 17:00.

È la prima volta che questo codice viene attivato dall’alluvione del 2021. Un altro codice rosso è stato emesso nel 2018 durante un’ondata di caldo.

A Liegi, come a Namur, parchi e giardini sono chiusi. Si sconsiglia l’accesso alle zone boschive.

Tre dighe del bacino idrico vallone sono state impedite dalle precipitazioni a Eupen, Gileppe e Ry de Rome. “Abbiamo aumentato le entrate del fiume, per fare spazio all’assorbimento di eventuali eccedenzespiega Sarah Beier, portavoce del servizio pubblico vallone. Ma non devi preoccuparti per ora.

Il numero 1722 è stato attivato. Può essere chiamato in caso di danni e se è necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Chiama il 112 se le persone sono in pericolo.

Scopri cosa c’è di meno di un’ora per ora che si svolge il 22 giugno, che è stato caratterizzato da piogge torrenziali.