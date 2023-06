Sanità: Tagli al servizio per il periodo estivo

Il CISSS-AT in particolare annuncia che molti CLSC rurali vedranno ridotti i propri servizi. Stesso scenario per i servizi a domicilio in tutta la regione. Anche i servizi sanitari pubblici diminuiranno. L’organizzazione specifica che la situazione dovrebbe cambiare di settimana in settimana e che gli utenti verranno avvisati.

all’inizio del widget. saltare il widget? fine del pezzo. Widget per tornare all’inizio? Visualizza come testo Il servizio sanitario è interrotto quest’estate.

Ad Abitibi-Ouest, il numero di posti letto diminuirà in particolare a CHSLD de Macamic.

A Témiscamingue, tutti i servizi di assistenza domiciliare saranno sospesi per quattro settimane nel settore Témiscaming-Kipawa. Anche i CLSC nelle zone rurali saranno chiusi per alcune settimane.

Forniamo servizi di base prioritari su tutto il territorio assicura Caroline Roy, presidente e direttore generale di CISSS-AT.

La situazione per quanto riguarda l’erogazione dei servizi e l’organizzazione dei servizi alla popolazione è più favorevole rispetto allo scorso anno Aggiunge, spiegando però che alcuni servizi saranno fragili durante il periodo estivo a causa della carenza di lavoratori.

Caroline Roy, PDG du CISSS-AT. (archivio fotografico) Foto: Radio-Canada/Melanie Pickard

La signora Roy cita l’esempio dell’Unità di salute mentale di Rouen-Noranda, del Dipartimento di ostetricia di Ville-Marie, dell’Unità materno-infantile di Amos e del Dipartimento di oncologia di Val d’Or.

In molti dipartimenti abbiamo team o team molto piccoli di più persone provenienti da agenzie private, che hanno la possibilità di rescindere il contratto o che qualcuno non si presenti al lavoro. Pertanto, è un punto debole esistente lei ammette.

Quindi non sono state annunciate chiusure per questi servizi, ma rimangono vulnerabili per tutta l’estate.

Dipendenza dal lavoro indipendente

La riorganizzazione dei servizi annunciata dal CISSS-AT dipende in gran parte dal personale delle agenzie per il lavoro. L’organizzazione afferma che questo tipo di dipendente riempirà più di 25.000 turni durante l’estate, il che equivale a 420 persone che lavorano a tempo pieno.

L’obiettivo di CISSS-AT resta quello di eliminare l’utilizzo di questo tipo di dipendente entro la fine del 2026. Un grande obiettivo, visto che l’organizzazione ha speso 114 milioni di dollari per questo tipo di dipendente nell’anno fiscale 2022-2023.

Il nostro obiettivo è ancora la fine del 2026, ma questa chiaramente non è l’osservazione che abbiamo attualmente. Attualmente si osserva un aumento, non una diminuzione sottolinea Caroline Roy.