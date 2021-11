L’Ultra Marathon italiana ha percorso quasi 5.000 km in 42 giorni

“È davvero noioso!” Andrea Mercado, 39 anni, ha tagliato il traguardo domenica sera, volteggiando la bandiera italiana 5.649 volte intorno a un campus scolastico nelle vicinanze del Queens, nel nord di New York, tra le acclamazioni della folla.

Quindi ha camminato per 3.100 miglia o 4.888 km.

A 883 metri, ha percorso una media di 116 km al giorno – più di due maratone – ed è stato un atleta incredibile, correndo quasi 42 giorni, 17 ore e 38 minuti; Tutti i giorni dalle 6:00 a mezzanotte.

Le restanti sei ore sono state spese da Andrea Margado e dai suoi sei rivali – un neozelandese, un taiwanese, un giapponese, un russo, un ucraino e uno slovacco – che hanno dormito, curato, mangiato, lavato e risposto ai bisogni naturali in capanne costruite . In strada durante il test.

A parte uomini d’affari, residenti e 2.000 studenti delle scuole superiori nel famoso angolo del Queens noto come Giamaica, questa gara, che è assolutamente frenetica ma riconosciuta a livello internazionale, durerà altri otto giorni, interrompendo raramente il traffico automobilistico di New York.

– “Uguale ogni giorno” –

Per rompere il consueto e grigio colore della giungla urbana, dei marciapiedi in cemento e dei cancelli neri delle scuole superiori, sette maratoneti corrono un giorno in senso orario e il giorno dopo in senso contrario.

“La prima settimana è stata molto difficile, soprattutto per la mente”, ammette Andrea Margado. “Poi ti ci abitui e accetti che è lo stesso ogni giorno.”

Che piova, vento o fa caldo e umido a New York, dal 5 settembre la Thomas Edison Technical High School ticchetta circa 5.700 volte come un orologio.

L’evento è stato creato nel 1997 ed è stato intitolato “The Sri Chinmoy Self-Efficiency 3,100 Mile Race”.Sri Chinmoy, che è diventato un newyorkese, è morto nel 2007 da un guru indiano. Ha sostenuto per una combinazione di sport estremi e meditazione.

– “Non ho pensato a niente” –

Fisicamente, gli organizzatori accettano solo corridori ultramaratoneti che hanno già fatto gare identiche per almeno sei giorni. Mentalmente, Andrea Margado promette: “Con una mente concentrata, non pensi ad altro, nessuna paura, nessuna ansia, nessun dubbio”.

“È una prova di resistenza, sforzo, perseveranza e abilità”, ha detto il direttore delle corse, Sahishnu Skesiul. Il suo flusso è di 3.100 miglia.

Per la neozelandese Harita Davis, unica donna di questa 25esima edizione, la scommessa è ovviamente fisicamente spaventosa, ma “incredibilmente, passano i giorni e le settimane e il corpo si adatta e si rafforza”.

A 47 anni, sta correndo per “diventare una creatura migliore”. Ascolta musica, audioromanzi e lezioni di meditazione. Harita Davis dovrebbe completare la distanza prima della scadenza del 26 ottobre.

– Senza soldi –

Altri newyorkesi, che hanno perso lo spettacolo nel 2020 a causa di un’epidemia che ha messo KO la città, a volte non capiscono cosa sta succedendo: “Vivo qui, ma non so se questa è una scommessa. Ho sempre pensato. Fare jogging “, ride Julio Cusada.

Cosa ottiene il vincitore Andrea Margado dopo aver perso migliaia di calorie al giorno e 16 paia di scarpe? Un file ma niente soldi, promettono gli organizzatori.

“È completo, è il mio sogno e l’ho realizzato”, afferma l’italiano, dipendente di un’azienda agroalimentare.

Ma Harita Davis avverte che inizia la parte difficile: “un ritorno alla vita normale”.