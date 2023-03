‘Lui, almeno, segna…’: il primo provino italiano riuscito per Matteo Redegui

“Lui, almeno, ha segnato il suo…” Matteo ReteguiScommessa sull’Argentina Roberto Mancini Per sopperire alla mancanza di attaccanti italiani, non ha mancato l’esordio in maglia Il cielo è blu Con due gol in due partite. Da confermare sulla strada per Euro 2024.

Contro l’Inghilterra, nella prima partita di qualificazione di giovedì a Napoli, il suo primo gol non ha impedito ai campioni d’Europa di perdere (1-2) ma ha fatto suonare la sveglia dopo un primo tempo ferocemente dominante. Tre leoni.

Domenica a Malta, l’autocratico del 23enne centravanti metterà gli italiani sulla buona strada per la vittoria dopo appena un quarto d’ora.

Retegui è il quarto nazionale italiano a segnare due volte nelle prime due partite dopo Giorgio Chinaglia (1972), Enrico Chiesa (1996) e Riccardo Orsolini (2019, 2020).

“Ha aperto la partita, è stato fondamentale“, ha ammesso Roberto Mancini, non poteva che essere soddisfatto della sua scoperta trovata nel campionato argentino, dove Redegui è stato capocannoniere (sei gol in otto giornate).

Sconosciuto fino ad ora all’italiano DeFosi, il centravanti gioca in prestito dal Club Atlético Tigre, club di Buenos Aires, Boca Juniors. Nato in Argentina, possiede un passaporto italiano per le origini siciliane del nonno, nato a Canicati.

Fa parte di una tradizione più ampia Azzurri La metà italo-argentina, come il campione del mondo 2006 Mauro Camoranesi, è stata la prima volta per un’altra nazionalità che ha attraversato più di un secolo e vantava circa 50 giocatori.

La sua prima settimana internazionale non è stata abbastanza lunga perché Redegui imparasse la lingua di Dante. Quindi è stato in spagnolo che il ragazzo di Buenos Aires ha descritto Roy.Felice di iniziare“Con l’Italia.

L’Inter nel suo cammino

Sulla stampa italiana i suoi due gol sono sinonimo soprattutto di sollievo, dando speranza di non dipendere più dall’irregolare Ciro Immobile (33 anni, 55 presenze, 15 gol), con cui l’Italia è stata campione d’Europa. 2021 ma ha anche saltato due volte i Mondiali (nel 2018 e nel 2022).

Retegui? “Lui, almeno, segna“, un respiro Tutosport.

“Due partite, due tiri in porta, due gol. Quando gli diamo più di una palla per partita, ci divertiamo. Fino ad allora, grazie Mancio (Mancini, ndr) Avrei dovuto trovarlo“, ha sottolineato Gazzetta dello SportPur ammettendo che “Dobbiamo migliorare tatticamente, perché spreca ancora tanti palloni, nei movimenti, nei rapporti con la squadra“.

Mancini, guardando al nuovo potenziale Gabriel Batistuta, ha martellato a casa lo stesso messaggio per tutta la settimana: “IServe tempo, dovrebbe conoscere meglio il calcio europeo.“

“Dovrebbe stare tranquillo“, il portiere ha incoraggiato anche l’esterno del Napoli Matteo Politano Nazionale Gianluigi Donnarumma ha insistito per volere di più”Impara i concetti di lavoro e gioco“.

Questa formazione può continuare direttamente su base europea: la sua nuova posizione internazionale Il cielo è blu Secondo i media italiani, le discussioni sul suo futuro sono decuplicate.

L’Inter, in particolare, sarà molto interessata a lui. Ma il padre dell’uomo, il suo procuratore, ha promesso di tenersi in contatto anche con club spagnoli, inglesi e tedeschi. L’Argentina non è più uno degli sconosciuti.