Il Tottenham ha licenziato Antonio Conte e gli è succeduto un altro italiano

Era nell’aria e ora è ufficiale. Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano è stato ringraziato dalla dirigenza questa domenica sera. Christian Stellini fungerà da manager ad interim.

Il Tottenham ha deciso per Antonio Conte. Le sue recenti rivelazioni sui media sul club e sui giocatori lo hanno messo in imbarazzo. Quindi non andrà in scadenza il suo contratto, che scadrà la prossima estate. Lascia il club con effetto immediato e sarà sostituito dal connazionale Christian Stellini. “Possiamo annunciare che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. La prima stagione di Antonio al club ci ha visto qualificare per la Champions League. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro. Christian Stellini si unirà alla squadra come capo allenatore ad interim, con Ryan Mason come assistente capo allenatore. “, si legge nel comunicato del club.

