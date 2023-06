Lo standard migliora l’elenco dei candidati per la posizione T1

Una settimana dopo l’ultima partita della stagione a Gent (3-1), lo Standard è ancora alla ricerca di un nuovo T1 e questo è di 16 giorni dopo la partenza ufficiale di Ronny Deila al Club Brugge. Allo Sclessin non ci siamo voluti affrettare a scegliere chi dovesse portare la fiaccola lasciata dal norvegese che è riuscito a dare una svolta al club dopo una stagione 2021-2022 disastrosa. Un anno fa, la nuova amministrazione statunitense aveva portato a termine con successo il bracconaggio di Ronnie Della a New York City, realizzando così il suo Piano A.

Vincent Euvard non è una priorità

Altri allenatori come i tedeschi Thomas Leach e Alexander Zorniger erano nella rosa dei candidati. Oggi il primo ha salvato il Bochum in Bundesliga mentre il secondo era al timone Gerther Fürth nel secondo grado. Rapidamente, il nome di Alexander Plesin è stato cancellato. Il tedesco, che era passato da Ostenda, sapeva bene cosa stava accadendo a Sclessin, ma di recente era stato insistentemente citato insieme all’RWDM su dove potesse andare Vincent Euvarard. Contrariamente a quanto detto, Euvrard non è in cima alla lista di Standard, e quindi non ne ha fatto una priorità. Il belga T1 è stato presentato semplicemente. Secondo le nostre informazioni, l’amministrazione di Liegi ha cercato di attirare Gerardo Siwan, il 44enne svizzero, tre volte campione con lo Young Boys a Berna tra il 2019 e il 2021, ma quest’ultimo ha recentemente firmato con il Borussia Mönchengladbach.

Lo svizzero Gerardo Siouen è stato rintracciato dalla famiglia Roche. © BELGA

A prendersi la scotta anche il Legoa con il serbo Marko Nikolic, senza squadra dall’ultima avventura alla Lokomotiv Mosca, ma senza un seguito. Nella lista troveremo anche l’allenatore della federazione, Karel Gerats, che questa settimana ha ricevuto una proposta per estendere la federazione.

Al giorno d’oggi, la ricerca di Fergal Harkin sembra restringersi poco a poco. Mentre Fergal Harkin ha affermato di aver ricevuto oltre 50 candidature (alcune delle quali strane, come al solito), lui e Pierre Locht hanno ridotto l’elenco dei candidati e recentemente hanno avviato discussioni più approfondite con diversi candidati senza preselezione. . Il club spera di poter annunciare l’arrivo del fortunato vincitore, che a questo punto potrebbe essere ancora belga, nei prossimi giorni e, perché no, all’inizio della prossima settimana. Ciò consentirebbe ai Liegi di continuare la coscrizione anche se diversi dossier, tra cui quello di Isaac Price (che è stato formalizzato venerdì sera), sono già stati completati o sono in via di completamento.