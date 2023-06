Lo specialista italiano di carta ed etichette Fedriconi acquisisce il produttore di carta francese Zuber Ryder

Il gruppo italiano Fedriconi ha annunciato giovedì 17 novembre l’acquisizione della cartiera Zuber Rieder situata a Poussières (Taupes). Per un produttore specializzato in carte ed etichette speciali, l’entità di questa transazione è riservata. “È un’acquisizione strategica“, ha commentato alla stampa l’amministratore delegato del gruppo Marco Nespolo.”Le capacità e le tecnologie esclusive di Zuber Rieder le consentiranno di completare un già ricco portafoglio di prodotti sia per imballaggi di lusso che per carte progettate per etichette di vini e liquori.»

La PMI francese ha una forza lavoro di 130 persone e produce 15.000 tonnellate di carta all’anno. Nel 2021 il fatturato sarà di 45 milioni di euro. La centenaria azienda beneficerà della forte presenza internazionale del gruppo italiano in Europa, America, America Latina o Asia. Può fare affidamento sul suo portafoglio di 30.000 clienti e sulle sue unità di produzione di carta per reperire i materiali, se necessario. “Li supporteremo anche nel capex“La Francia è un paese chiave per la crescita del gruppo, soprattutto nei mercati del vino e degli alcolici”, afferma Marco Nespolo.

Sei acquisizioni in pochi mesi

