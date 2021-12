Laura Good-Behrami spaventata, doppio italiano

Grande paura durante il SuperG di domenica a St. Moritz: Laura Good-Behrami è caduta forte, ma non in modo grave. Le azzurre firmano in Brasile con Federica Brignon davanti a Elena Gordoni.

Laura Good-Behrami è partita come una bomba sopra e ha avuto un netto vantaggio nella prima frazione (dopo aver superato sette rivali) con un vantaggio sbilanciato all’inizio di una pressione. Alla sua velocità, a quasi 100 km/h, è saltato leggermente nella corsia di sopravvento ed è entrato nelle reti di sicurezza che glielo impedivano.

Desinois passò prima di fermarsi. Poi si è seduta nella neve per cinque minuti e ha sollevato la paura di farsi male. Ma lei si è rialzata in modo rassicurante, ha rimesso gli sci e ha tagliato il traguardo tra le acclamazioni dei tifosi.

“Dolori”

“Soffrirà domani (lunedì), ma andrà tutto bene”, ha detto rapidamente un manager di sci svizzero. I follower potrebbero aver temuto per un po’ che il World Dream 2017 si sarebbe ripetuto nella stessa stazione quando una cosiddetta Laura Good si è strappata i legamenti in un ginocchio. Il sollievo è stato alto.

Nel frattempo, la spettacolare corsa dello sciatore di Komano su sette tappe consecutive di Coppa del Mondo di Super-G, tra cui cinque vittorie, è giunta al termine bruscamente.

Vieni in Italia

Gli italiani erano inevitabili. Federica Brignon ha festeggiato la 17° vittoria in carriera, la 5° vittoria nel settore, e la 5° vittoria in terra svizzera, precedendo di 0”11 la connazionale Elena Cordoni.

L’americano Michael Schiffrin è arrivato terzo, lo stesso giorno del giorno precedente. Sta espandendo il suo vantaggio sotto la guida del generale, poiché la sua prima inseguitrice, l’italiana Sofia Gogia, si è classificata al 6° posto con la massima cautela questa domenica.

In una gara segnata da un’altra sconfitta per le austriache, le azzurre hanno occupato le prime nove posizioni in cinque posizioni, ad eccezione di Ramona Siebenhofer (5°).

Jasmine Fleury prima svizzera

Miglior svizzero Jasmine Fleury, 7° posto su 0”82. Anche Michael Kiss ha firmato nella top 10 ed è stato felicissimo. “Oggi, con questo vento, dobbiamo essere aggressivi, ma giocare un po’ di tattica e scendere con intelligenza”, ha osservato.

Il sentiero è stato accorciato dai venti a quota 2.500 m. La partenza è stata data con tre quarti d’ora di ritardo.

ANNUNCI