L’italiana Generali acquista la spagnola Liberty Seguros per 2,3 miliardi di euro

L’acquisizione è l’assicuratore numero uno in Italia, la più significativa per Generali da 10 anni.

Il leader assicurativo italiano Generali acquisterà l’assicuratore spagnolo Liberty Seguros per 2,3 miliardi di euro, la sua più grande acquisizione in dieci anni, ha affermato giovedì in una nota. Generali ha vinto una gara indetta da Liberty Mutual, la controllante americana di Liberty Seguros. Operano anche le compagnie assicurative Axa, Allianz e Grupo Catalana Occidental, secondo la fonte finanziaria. squadra italianaLiberty Mutual ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Liberty Securos, una compagnia assicurativa spagnola con attività in Spagna, Portogallo, Irlanda e Irlanda del Nord.“, indica il comunicato stampa.

Grazie, Generali, per aver acquisito Liberty Seguros”.rafforzare” In “Leadership in Europa“E”Stimola la crescitaNella sua divisione di assicurazione contro i danni, ha commentato il suo amministratore delegato, Philippe Donat. Liberty Seguros è una società focalizzata principalmente sulle assicurazioni Danni e Danni, che beneficia della crescita del business auto, con un portafoglio di oltre 1,2 miliardi di euro di premi nel 2022, e circa 1.700 dipendenti e 5.600 intermediari nei suoi mercati. Liberty Seguros è presente in Spagna dal 2001, in Portogallo dal 2003 e in Irlanda dal 2011 dove i suoi prodotti sono commercializzati con il marchio Liberty Insurance. L’assicuratore americano Liberty Mutual voleva semplificare la propria presenza al di fuori degli Stati Uniti.

Acquisizione cash per 2,3 miliardi di euro”Capitale in eccessoLiberty Securos ha ricevuto circa 500 milioni di euro per la recente vendita delle sue attività in Brasile. Generalmente va cosìUno dei principali attori del mercato assicurativo spagnolo a seguito di questa operazione che rafforza la posizione del gruppo nelle assicurazioni auto e casa“, commenta il gruppo.

Si rafforza in Spagna

Generalmente va cosìUno dei principali attori del mercato assicurativo spagnolo“Dopo”L’operazione rafforza la posizione del gruppo nelle assicurazioni auto e casaIn cerca di acquisizioni negli Stati Uniti, Generali ha valutato nell’ottobre 2022 di presentare un’offerta pubblica di acquisto a Guggenheim Partners, società di servizi finanziari al 100% valutata fino a 4 miliardi di dollari, prima di cambiare idea. Nel 2021 , ha acquisito la compagnia assicurativa italiana Cattolica per 1,2 miliardi di euro, poi Generali ha acquisito il Gruppo La Médicale per 435 milioni di euro nel febbraio 2022 per rafforzarsi in Francia, uno dei suoi mercati chiave.

Dopo una lunga battaglia, l’amministratore delegato Philippe Donnet è stato riconfermato per un terzo mandato nell’aprile 2022, grazie al voto del 55,9% del capitale rappresentato all’assemblea generale degli azionisti. Gli scontenti azionisti, guidati dal magnate delle costruzioni Francesco Gaetano Caltagirone, non hanno proposto un candidato di loro scelta. In termini di capitalizzazione di mercato e fusioni e acquisizioni, Generali ha perso contro Allianz, Axa o Zurich Insurance, hanno affermato. Nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico teso, Generali prevede un utile netto di 2,9 miliardi di euro nel 2022, portando a un forte aumento del dividendo.