L’interesse per l’italiano vice campione europeo – Sport.fr

Se si deve credere alla stampa italiana, le voci secondo cui Niccolò Parella lascerà l’Inter per il PSG la prossima estate stanno prendendo sempre più slancio.

Secondo un quotidiano italiano Gazzetta dello Sport, Il centrocampista dell’Inter Nicolo Parella sta attirando l’interesse di due grandi club europei: Paris Saint-Germain e Liverpool. Il 26enne, che ha segnato 5 gol in 30 partite con l’Inter in Serie A, potrebbe dare una scossa al mercato della prossima estate.

L’Inter non ha però intenzione di separarsi dal proprio giocatore, che è sotto contratto fino a giugno 2026. Tuttavia, se il club italiano non riesce a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, potrebbe essere costretto a vendere Parella. Riempi le sue casse. Questa sarebbe una grande opportunità per i campioni di Francia in carica del Paris Saint-Germain mentre cercano di rafforzare il loro centrocampo la prossima stagione.