L’indicatore pivot è stato nuovamente superato: saranno indicizzati salari del settore pubblico, assegni familiari e pensioni

L’inflazione è scesa leggermente a luglio, al 9,62% rispetto al 9,65% di giugno (record da 40 anni), ma è rimasta a livelli che non si vedevano in Belgio dall’inizio degli anni ’80, secondo i dati pubblicati giovedì da Statbel (FPS). Economia).

Il tasso di inflazione basato sull’indice sanitario è aumentato dall’8,72% di giugno al 9,07% di luglio. L’indice soft health è salito a 118,39 punti a luglio, il che significa che l’indice centrale del servizio civile e delle prestazioni sociali, fissato a 118,36 punti, ha nuovamente superato. Di conseguenza, ad agosto le prestazioni sociali e le pensioni saranno indicizzate al 2%. I salari del settore pubblico saranno fissati al 2% a settembre. Si tratta del quinto superamento dell’indice cardine in 11 mesi, l’ultimo dei quali risale ad aprile. Come nei mesi precedenti, l’alto tasso di inflazione è ancora in gran parte dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia, pari a circa la metà del costo dell’anno scorso. L’inflazione energetica è ora del 49,11% e contribuisce per 4,34 punti percentuali all’inflazione complessiva. Inoltre, i prezzi dei prodotti alimentari, comprese le bevande alcoliche, sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi, crescendo del 9,24% a luglio, rispetto all’8,44% del mese precedente. A novembre era ancora solo dello 0,47%.

L’inflazione di oli, pesce, prodotti lattiero-caseari, pane e cereali, nonché carne è aumentata notevolmente negli ultimi mesi. La percentuale di oli è stata del 21,3% questo mese (contro il 3,6% di novembre). Per il pesce è attualmente dell’11,4% (contro il -0,4% di pochi mesi fa). L’inflazione dei prodotti lattiero-caseari è stata del 13,6%, in calo dallo 0,6% di novembre, mentre i prezzi del pane e dei cereali sono aumentati dell’11,4% a luglio dall’1,7% di otto mesi fa. Infine, lo sviluppo in questo settore per la carne è del 9,8% questo mese, contro lo 0,8% di novembre, spiega l’ufficio statistico belga Statbel. Il tasso di inflazione core, che non tiene conto dell’evoluzione dei prezzi dei prodotti energetici e dei prodotti alimentari non trasformati, è stato del 5,49% a luglio, rispetto al 5,07% di giugno. Questo è il risultato dell’aumento dell’inflazione nei prodotti e servizi alimentari manifatturieri, spiega Statbel. I principali incrementi di prezzo registrati a luglio sono relativi a biglietti aerei, camere d’albergo, assicurazioni antincendio, carne, elettricità, latticini, oli da riscaldamento, acquisto di veicoli e tasse di circolazione. Al contrario, il carburante ha avuto un effetto ribassista sull’indice, così come le gite in città, le bevande alcoliche e gli affitti privati.