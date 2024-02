L'ex conduttrice Julie Tatton rompe il silenzio: 'Ho una battaglia da combattere per Como, per tutte le isolette comasche del Belgio'

È un'intervista emozionante rilasciata alla rivista belga Tele Revue Cinema. Un'intervista di tre pagine in cui l'ex conduttrice radiofonica Julie Tatton parla della sua famiglia. O meglio le difficoltà che affronti quotidianamente. Oltre al suo incontro con George Louis Bouchez, presidente di Mr.

Editoriale – Julie Tatton arriva a MR: Perché l'elettore lo vuole…

«Mi sono accorto che avevo di fronte il leader di un partito e che dovevo cogliere l'occasione per spiegargli cosa c'è che non va con la disabilità in Belgio», spiega il quarantenne, che quest'anno compirà quaranta. 6 febbraio 2024 – Chi ha deciso di lasciare NRJ per unirsi alle fila dei liberali. Julie Taton otterrà il secondo posto nella lista federale dell'Hainaut per le elezioni previste per il prossimo giugno.

Anche in questa intervista, l'ex conduttrice parla della malattia di suo figlio Kum, che soffre dell'X Fragile, una rara malattia genetica. Lo mandò in una scuola che accoglieva il suo ritardo mentale. Se entri in politica, per lui è soprattutto questo. “Rimborsiamo solo una dozzina di sedute di logopedia all’anno mentre Cuomo ne richiede due a settimana”, ha esasperato. “Ho la fortuna di guadagnarmi da vivere bene e ho un marito che lavora. Ma come possono permetterselo le persone che hanno uno stipendio base o vivono da sole? Mentre mi ascoltava, George Lewis mi ha detto: 'Hai una voce, un messaggio da portare e una lotta da guidare,' ti piacerebbe unirti a MR per combattere e far accadere le cose?

Ha rifiutato prima di accettare. “La politica è la leva. Io devo lottare per Cuomo, per tutti i suoi figli in Belgio e per i genitori che affrontano le disabilità dei loro figli.